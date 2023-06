El polémico descargo de Aníbal Lotocki tras el delicado estado de salud de Silvina Luna

Silvina Luna ingresó a terapia intensiva en las últimas horas con un estado de salud sumamente delicado, que se agravó con el correr de las horas, ya que lleva dos semanas en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

Ángel de Brito fue quien hizo público que estaba internada en terapia intensiva y este miércoles, en la edición de LAM, dio más detalles de su parte médico y aseguró que “el panorama no es alentador”, ya que Silvina posee una “falla multiórganica”.

Silvina Luna necesita donantes de sangre con urgencia

Lo cierto es que hace instantes, quien apareció públicamente para defenderse de las críticas por las complicaciones que presentaron sus expacientes fue Aníbal Lotocki en el programa Telenoche, el noticiero que se transmite por Eltrece, donde el cirujano realizó su aparición pública.

La defensa de Aníbal Lotocki en Telenoche

En charla con Nelson Castro y Dominique Metzger, Lotocki aseguró que “los pacientes saben que no soy cirujano plástico” y sobre la salud de Silvina Luna expresó: “Ella es mi única paciente que tiene insuficiencia renal”.

El médico que está en el centro de la escena debido a la reciente internación de Silvina Luna por fallas en su organismo que datan del año 2011, aprovechó para opinar acerca del tema: “He dejado de venir a televisión porque no puedo explicar nada, esto de que el producto está aprobado y que no tiene nexo causal lo he dicho en muchos programas, por eso opté por ir a la Justicia”, afirmó.

“En mis redes sociales he mostrado elementos y pruebas donde explico todo lo que sucedió. La gente que cree en mí, no mira televisión o no se guía por lo que dicen en la televisión”, añadió.

Aníbal Lotocki habló sobre el estado de salud de Silvina Luna

“Lamento muchísimo la enfermedad renal que tiene Silvina Luna, me parece terrible. me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor, y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo”, sostuvo.

Recordemos que en febrero del año 2022, Aníbal Lotocki fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N° 28 luego de las denuncias efectuadas por Silvina Luna y otras pacientes damnificadas por mala praxis.

La propia artista fue intervenida en octubre y noviembre de 2011, por Lotocki donde le colocó microesferas de polimetil metacrilato (PMMA) y eso le generó una hipercalcemia que le produjo una insuficiencia renal aguda.

La sentencia del médico no está firme, por lo que puede permanecer en libertad y sobre el veredicto, el médico lanzó: “Es cierto que hay una condena, nunca lo he negado pero la condena no es por las enfermedades que hayan tenido los pacientes, porque no existe daño causal. Hay una interpretación judicial que está en revisión y uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La condena es por un efecto colateral del producto”, aseguró.

Luego, uno de los presentes le preguntó el kotivo por el cuál no pide perdón: “¿Perdón por usar un producto permitido que le provocó un problema? entonces pido perdón por eso. Si hubiera usado un producto que estaba prohibido sí estaría bien que estuviera condenado, pero no es el caso. Hay análisis de Silvina Luna del 2010 que indican que tenía gammaglobulinas muy altas que podrían haberle provocado una insuficiencia renal. Ella tendría que hacerle juicio al Estado que permitió este producto”.

Foto: archivo.

En ese instante, Nelson Castro atacó: “Usted le inyectó la sustancia que le provocó esa enfermedad a Silvina Luna. Tuvo un grueso error de no pedir la historia clínica al paciente”. Ante esta contestación, Lotocki sostuvo que él le pidió todos los análisis necesarios para poder operarla. “Yo le pedí los análisis correspondientes antes de operarla. Todos los pacientes que fueron operados estaban en condiciones de operarse.”

Luego agrego: “Mi expareja Pamela Sosa hizo una jugadita para hacerme una denuncia. Lo hizo para entrar a Bailando por un sueño. Alguien la ayudó a truchar análisis para decir que era diabética por el uso de metacrilato. Y ella no me pide perdón por eso”, afirmó Lotocki.

“Hay gente que dice que yo lo operé y nada que ver. A este pibe, Fran Mariano lo atendí en el 2014 y le hicimos algo en la cara y ahora dice que le pusimos cosas en el cuerpo y no lo hemos tocado. Ya me ha pasado también con otras pacientes”, sentenció el médico que asegura no ser cirujano plástico.

Seguí leyendo