Subastarán una guitarra de John Lennon: estuvo perdida por 50 años

Para cualquier fanático, un instrumento o cualquier elemento que lo una a su banda es un objeto muy preciado. Por otro lado, cualquier coleccionista querría hacerse con los instrumentos de The Beatles.

Subastarán una guitarra de John Lennon. / Gentileza

Esta vez, el sueño de algún afortunado puede cumplirse con una subasta que se hará de una de las guitarras de John Lennon. La misma perteneció a uno de los artistas más importantes de la historia musical y estuvo perdida durante 50 años.

Se trata de un instrumento de doce cuerdas y acústica que fue creada a mediados de los años sesenta. Está fabricada por Framus y su modelo es Hootenanny.

Además de estas características, es muy llamativa porque apareció en varias escenas en la película “Help!”. En esa ocasión, Lennon la utilizó para una versión particular de “You’ve got to hide your love away”.

En esta ocasión, la subasta será realizada por Julien’s Auctions. Su director ejecutivo y cofundador, Darren Julien, viajó a Reino Unido y verificó el estado de la guitarra.

Luego de un proceso de investigación, detectaron que la guitarra es original y que le falta el estuche original porque fue tirado a la basura anteriormente. Por otro lado, confirmaron que la subasta se realizará entre los dias 29 y 30 de mayo; el valor estimado estará entre 600mil y 800mil dólares.

Los Beatles lanzarán una canción inédita con la voz de John Lennon realizada por inteligencia artificial

Una sorprendente noticia ha sido anunciada por Paul McCartney, quien reveló que este año se lanzará una canción inédita de los Beatles que ha sido editada utilizando inteligencia artificial (IA) para incluir la voz del fallecido John Lennon.

John Lennon, en un pasaje del clip de "Imagine". (YouTube)

En una entrevista con la BBC, el legendario músico de Liverpool, a punto de cumplir 81 años, explicó que se extrajo la voz de Lennon de un antiguo casete para crear este nuevo tema.

La canción grabada no fue mencionada por McCartney, pero según la BBC es probable que sea una composición de Lennon de 1978 llamada “Now And Then”.