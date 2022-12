Paul Mc Cartney recordó el momento de la muerte de John Lennon: “Realmente no podía hablar de eso”

El 8 de diciembre se cumplieron 42 años de la muerte de John Lennon y uno de sus amigos y compañero de banda, Paul McCarntey, recordó cómo fueron los duros instantes que sucedieron a aquel hecho que conmocionó al mundo, cuánto lo afectó, y cómo hizo para superar la perdida en los años siguientes.

McCarntey ya había mencionado, a finales de 2020, cuánto piensa en Lennon cada vez que va a componer canciones, y gran parte de la historia no contada de Abby Road (narrada en la película “Si estas paredes cantaran”, que se estrenó el 16 de diciembre de este año por Disney+) alberga la historia de la mítica banda de Liverpool, pero también de la relación entre John y Paul.

26 de octubre de 1965. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr muestran la Orden del Imperio Británico en el Palacio de Buckingham. (AP / Archivo)

En una entrevista realizada recientemente en The Beatles Channel de la estación de radio SiriusXM, McCarnety contó cómo fue el momento en que se enteró de la muerte de su amigo.

Conmocionado con la noticia, se dirigió desde el estudio donde se encontraba hasta su casa, encendió el televisor y se dispuso a escuchar a la gente que aparecía reflexionando sobre lo que John significaba para ellos.

Paul McCartney

“Recuerdo prender la televisión y ver a la gente decir: ‘Bueno, John Lennon era esto’..., ‘era un ejemplo’, ‘recuerdo haberlo conocido’. Y yo sentía que no podía pararme frente a una cámara y hacer lo mismo… ‘No puedo ser una de esas personas. No puedo ir a la televisión y decir lo que John significó para mí’, dijo en la reciente entrevista .

“Cuando John murió fue muy difícil. Me había golpeado tanto que realmente no podía hablar de ello”, afirmó.

Por ese entonces, el exbajista de los Beatles se encontraba trabajando en su tercer álbum de estudio como solista, “Tug of War”, pero la muerte Lennon removió los cimientos de su entereza emocional a un nivel irrecuperable.

Yoko Ono junto a John Lennon y Paul McCartney

Parte de su proceso de duelo, dio lugar a “Here Today”, una canción en la que se produce un diálogo imaginario entre John y Paul, y que fue grabada unos meses después (durante el verano europeo de 1981) formando parte del discgo Tug of War. La canción contó además con la participación del productor de The Beatles, George Martin, quien complementó la instrumentación con acordes de guitarra. Aunque no fue lanzada como sencillo, la canción alcanzó el puesto 46 en las listas de Billboard Mainstream Rock.

Debido a que McCartney normalmente toca “Here Today” en shows y recitales, figura además en los álbumes en vivo “Back in the World”, “Back in the U.S.”, “Good Evening New York City” y “Live in Los Angeles”.

“Love me do” (una de las primeras canciones que escribió Paul McCartney) y “Please please me” habían sido lanzadas previamente como sencillos y con un éxito considerable.

En The Beatle Channel, el ex Beatle contó cómo surgió la melodía de “Here Today” y luego la letra: “Estaba en un edificio que se convertiría en mi estudio de grabación. Había unas cuantas habitaciones vacías arriba, así que entré a una, me senté en una esquina con mi guitarra, y comencé a tocar los acordes que abren la canción”, explicó.

La foto compartida por Paul McCartney para recordar a quien fue su mayor socio creativo (Linda McCartney / Twitter).

El tema está escrito en forma de “conversación” entre ambos músicos, donde McCartney “le hace” preguntas a Lennon sobre su relación. En uno de sus versos reza, “La noche en la que lloramos”, haciendo referencia a la vez en que los Beatles tuvieron que cancelar varios shows por el clima y terminaron bebiendo en la habitación del hotel.

“Esa noche nos embriagamos y comenzamos a ponernos emocionales. Nos dijimos unas cuantas verdades como, ‘Te quiero’, entonces fue muy especial para mí. Creo que fue una de las pocas veces en las que pasó algo así”, dijo.

Paul McCartney y John Lennon.

En abril pasado, McCartney inició su primera gira post pandemia con un concierto en Spokane, Washington, donde presentó un setlist que repasó el catálogo de los Beatles, Wings y el suyo propio. El show fue singular puesto que incluyó un homenaje a Lennon en el que su voz acompañó a la del músico de 80 años en “I’ve Got a Feeling”.

La selfie de los hijos de John Lennon y Paul McCartney que se volvió viral\u002E

Actualmente, McCartney también está promocionando el documental “Si estas paredes cantaran”, un repaso por las historias y anécdotas de los estudios Abbey Road -donde Los Beatles grabaron todos sus álbumes- dirigido por su hija fotógrafa, Mary McCartney. La película producida por Disney+ revela la “historia no contada del estudio Abbey Road”, que todavía se considera el corazón de la industria de la música. “En esta película personal de memoria y descubrimiento, Mary McCartney nos guía a través de nueve décadas para ver y experimentar la magia creativa que lo convierte en el estudio más famoso y de más larga duración del mundo”, dice la sinopsis.

Members of the Beatles, Ringo Starr, Paul McCartney, George Harrison and John Lennon pose in Twickenham, Britain, August 9, 1969. Picture taken August 9, 1969. Bruce McBroom, Copyright Apple Corps Ltd/via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. FOR EDITORIAL USE ONLY IN REPORTING EVENTS OF THE ABBEY ROAD 50TH ANNIVERSARY FAN EVENT AND THE GLOBAL ANNOUNCEMENT RELATING TO THE LAUNCH OF THE 50TH ANNIVERSARY ALBUM SETS OF THE BEATLES. NO NEW USES AFTER 2359 ON DECEMBER 31, 2019. IMAGE MUST BE USED IN ITS ENTIRETY - NO CROPPING OR OTHER MODIFICATIONS.

El documental cuenta con las apariciones de estrellas como Sir Elton John y la leyenda de Oasis Noel Gallagher, junto con imágenes de archivo cuidadosamente seleccionadas y cintas de sesiones. “Estas conversaciones, junto con imágenes de archivo vívidas y cintas de sesiones, brindan acceso exclusivo a estos famosos estudios privados”, concluye la sinopsis.

.

La trágica muerte de John Lennon

Un 8 de diciembre de 1980, tras un intenso día, John Lennon regresaba junto a Yoko Ono al Dakota, su departamento en Nueva York. Había transcurrido una larga jornada entre entrevistas con la prensa, sesiones de fotos y el ingreso al estudio de grabación para un nuevo disco.

Mark Chapman fue el autor de su asesinato, el mismo que horas antes de dispararle en cinco oportunidades (una le erró) con un revólver calibre 38, le había pedido que le firmara un ejemplar de su último material discográfico, “Double Fantasy”.

La emocionante "selfie" de los hijos de John Lennon y Paul McCartney

Eran las 22:50 y con cuatro balazos en su cuerpo, el ex Beatle llegó a subir algunos peldaños hacia el área de seguridad de su departamento, dijo “me dispararon” y se desplomó. Fue trasladado de inmediato al St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center, pero debido a que había perdido cerca del 80 por ciento de su volumen sanguíneo, llegó sin vida. A las 23, entonces, el mundo perdía a uno de los artistas fundamentales del siglo XX.

El asesino sigue cumpliendo su sentencia de cadena perpetua en el Centro Correccional Green Haven de Nueva York.