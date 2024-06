Entradas para Paul McCartney en Argentina 2024: cuándo y dónde comprar

El cantante, compositor y bajista Paul McCartney regresará a Argentina en octubre de 2024 en el marco de “Got Back Tour”, que el año pasado lo llevó por Norteamérica, Reino Unido, Oceanía y Brasil.

El mítico Beatle se presentará en vivo en el estadio de River Plate (Buenos Aires) el 5 de octubre y en el estadio Kempes (Córdoba) el 23 de octubre.

La última vez que pisó el país fue en marzo de 2019 cuando dio un show en el Campo Argentino de Polo. Más atrás, en 2016, estuvo en La Plata y Córdoba. Su antecedente más cercano en el Monumental fue con dos fechas en noviembre de 2010 (”Up and Coming Tour”).

Los rumores del retorno de Paul McCartney a Argentina se potenciaron en las últimas semanas, tras la fallida negociación en 2023. Además de Argentina, el británico hará escala en Uruguay (1 de octubre), Chile (11 de octubre) y Perú (27 de octubre)

Paul McCartney en Argentina 2024: 5 de octubre en Buenos Aires y 23 de octubre en Córdoba (DF)

El año pasado, para las fechas en Latinoamérica, el músico viajó a México y bajó a Brasilia, Belo Horizonte, San Pablo, Curitiba y Río de Janeiro (Brasil). Pero llamó la atención saltarse países como Argentina o Chile en su periplo. Fuentes de la productora Ozono y el empresario Daniel Grinbank reconocieron en diario La Nación que estuvieron en tratativas para traer a Paul McCartney, pero la situación económica y el eterno problema del dólar complicaron el panorama.

“Hoy (octubre de 2023) estamos en el medio de un tsunami que se hace difícil proyectar. Qué dólar tomamos, a cuánto; no lo sabemos. McCartney decidió utilizar las fechas que iba a hacer en Argentina para agregar shows en Brasil y siguió agregando después de usar esas fechas. Nosotros lo íbamos a traer asociados con DF, porque queríamos hacerlo en River y ellos tienen la exclusividad del Monumental. Fue tan grande el éxito de ventas en Brasil que decidió quedarse ahí”.

“Got Back Tour” es el nombre de la gira con la que Paul McCartney retornó a los escenarios tras la pandemia, incluyendo un show en el festival Glastonbury de 2022. Viene en apoyo del álbum “McCartney III”, así como de la serie documental de The Beatles y Peter Jackson para Disney+, “Get Back”. En su banda aparecen Paul ‘Wix’ Wickens, Abe Laboriel Jr., Rusty Anderson y Brian Ray.

No, no están soñando: es Paul McCartney anunciando su regreso a Argentina 🤯🇦🇷



Se vienen presentaciones únicas en Buenos Aires y Córdoba. pic.twitter.com/d8Fl3fo5jq — DF Entertainment (@dfallaccess) June 10, 2024

Dónde comprar entradas para Paul McCartney en River y Córdoba 2024

Las entradas para los shows de Paul McCartney en Argentina saldrán a la venta este miércoles 12 de junio a las 10 de la mañana en la web de All Access.

ENTRADAS PARA PAUL MCCARTNEY EN RIVER - 5 DE OCTUBRE

ENTRADAS PARA PAUL MCCARTNEY EN CÓRDOBA - 23 DE OCTUBRE

Habrá preventa exclusiva para clientes Santander American Express por 48 horas o hasta agotar stock, lo que suceda primero.

Una vez agotada la preventa comenzará, a continuación, la venta general con todos los medios de pago. Los clientes de Santander Amex podrán abonar en hasta 6 cuotas sin interés.

“Con canciones como ‘Hey Jude’, ‘Live and Let Die’, ‘Band on the Run’, ‘Let It Be’ y muchas más, vivir la experiencia de ver a Paul McCartney en vivo es todo lo que cualquier amante de la música podría desear para un concierto rock: horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música, docenas de canciones de su repertorio como solista, así como también de su proyecto Wings y, por supuesto, de los Beatles, la banda sonora de la vida de muchas personas”, dice la reseña de DF Entertainment.

