El Indio Solari criticó a Paul McCartney y su comentario letal se viralizó

Antes de que terminara el año 2023, el Indio Solari hizo un mágica aparición en Youtube al formar parte de la última Caja Negra de Julio Leiva. En la particular entrevista habló de todo pero ciertos comentarios destacaron y provocaron que muchos hablaran sobre él.

la casa del indio solari

Indudablemente, sus palabras siempre son polémicas y últimamente está en los medios de comunicación por dramas y no por alegrías. Esta vez no se quedó atrás y fue duro contra uno de los artistas más talentosos y reconocidos del mundo entero.

En el díalogo con Julio Leiva, el exlider de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota apuntó contra varias leyendas del rock internacional, pero Paul McCartney fue su punto. “No me gusta McCartney. Ha tenido un rol muy grande en los Beatles porque es un bajista que toca pianísticamente, entonces sus colores iban llenando la rítmica de (John) Lennon”, expresó sin dudarlo.

The Beatles.

Por otro lado, defendió a Lennon y aseguro que fue “un artista inclaudicable, metido hasta las tetas en cuestiones políticas, en cosas consolidadas”. Tras esto fue más que directo y expuso su punto de vista: “A mí me gusta John Lennon, pero me queda grande y el otro me queda pobre”.

Paul McCartney, durante la producción de "Now and Then", la última canción de los Beatles. (Disney+)

Para terminar de hablar de McCartney, aseguró que, aunque fue el creador de grandes clásicos como Helter Skelter, “las canciones de McCartney son un flan”. Su último comentario al respecto fue que en la etapa solista del exBeatle no lo enganchó y “no tengo ninguna canción de él”.

Los polémicos dichos del Indio Solari sobre grandes estrellas del rock

Para el enojo de muchos, lo que dijo el Indio sobre el integrante de The Beatles no fue lo único. El cantante no se guardó ninguna palabra y también atacó a una de las estrellas más importantes de la música de Estados Unidos.

Solari también expresó su punto de vista sobre Elvis Presley y dijo: “Elvis es un actor de Los Ángeles, no es un rocker. A mí que no me lo vendan a Elvis Presley como un rockero, es un tipo de Las Vegas”.

Elvis Presley.

Como era de esperarse, estos comentarios se viralizaron en las redes sociales y muchos usuarios atacaron al artista argentino por atreverse a tanto. “El Indio Solari criticó a Paul McCartney y a Elvis Presley... Es como que el pulpo González diga que Messi y Cristiano Ronaldo no saben jugar al fulbo”, “Se me hace como si Schumacher hubiera minimizado a Enzo Ferrari”, “Estoy viendo la caja del indio y acaba de decir q ELVIS PRESLEY no es rockero... para decir esas burradas era mejor q no haga nada”, son solo algunos de los miles de comentarios que se encuentran en X.