Reapareció el Indio Solari y apoyó a Cristina Kirchner: “Del otro lado hay un peligro muy grande”

El Indio Solari marca agenda cada vez que se pronuncia a través de medios nacionales o sus redes sociales. Este sábado, el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindó una entrevista para La Garganta Poderosa en la que habló sobre el estado actual de su música y defendió a Cristina Kirchner de sus detractores.

El diálogo comenzó con una pregunta que hizo referencia al estado en que se encuentra respecto de su composición. “Como estoy prácticamente en un claustro tengo montones de canciones que tienen distintas características… Me gusta patear el tablero y arrancar con novedades, darle originalidad a la gente y no seguir trabajando de los Redonditos toda la vida, haciendo rocanroles básicos, que estaba todo muy bien, pero necesitaba aggiornarme con la nueva generación, que trabaja con texturas”, relató y agregó que se encuentra en una etapa en la que se ha “liberado del corset que tanto el rock como el blues tienen”.

Tras una amena introducción que se enfocó en la música del cantautor de “Jiiji”, la charla viró en dirección a la política nacional cuando -durante el programa que se emite por la radio Nacional Rock- fue inquirido acerca de la militancia de los artistas. “El artista tiene que manifestar a través de su obra, en el estilo está su posición. Yo no creo que deba militar, cuando milita transforma su obra en panfletos. No debe militar, porque inmediatamente tiñe su obra de algo”, opinó.

Sin embargo, contrapuso que “independientemente de que no milite una ideología formal, el artista tiene que ponerse de pie y decir ‘yo estoy hablando desde aquí’. Coincido con los movimientos populares, con todo lo que es el socialismo hasta la izquierda, la izquierda peronista y el peronismo, todo lo que no se trata de tiranías masónicas. Es mi atención la gente que está viviendo mal, los desposeídos, los desangelados”.

Y, adentrándose en la coyuntura política actual, denunció que “algunos nos ponemos locos de ver cómo la gente es tan ingenua que puede creerle a (Luis) Majul y a todos esos. La derecha está avanzando en todo el mundo, no tienen doctrina, son bucaneros, y están pendientes de qué es lo que pueden hacer para poder llevarse miles de millones de dólares, que más de una vez han desaparecido y no se sabe dónde están”.

En tanto, el cantante aseguró que sigue “apoyando al kirchnerismo o al peronismo porque del otro lado hay un peligro muy grande”. “A la Señora le revisaron, le agujerearon las paredes de la casa, fueron al sur y con esas máquinas le excavaron los jardines, buscando algo que tal vez no hay”, precisó.

Solari, quien se alejó de los escenarios tras descubrir que sufre del mal de parkinson, se refirió a las dos presidencias de CFK al decir que confía “en esta gente que ha tenido estos últimos dos gobiernos en los que más o menos uno le pudo ver el oro a la sota. No sé, la gente vivía mejor, rescató a la clase media de la zanja, y aun así le pagan con estas cosas”.

Además, el músico cruzó al poder judicial. “La Justicia es un disparate. Sus miembros se autonombran en cargos definitivos y tienen un régimen de amparo social casi como el de las cortes imperiales. Son un grupo privilegiado con una dispensa de dinero inmensa, que ya no sirve. Para la vida no se necesita, sino para tener un poder. La ambición no se trata de vivir bien, sino de poder”, criticó.

Por último, el fundador de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado denunció la persecución hacia quienes consumen marihuana y la ineficacia de las autoridades policiales para investigar el narcotráfico. “Están persiguiendo y allanando a alguien que tiene el vicio, y tiene dos o tres plantitas en la casa. Así lo obligan a ir al dealer... Si la gente del barrio sabe dónde está la boca de expendio, qué raro que no lo sepa la comisaría que está a una cuadra. Hay muchos de esos casos en los que no se dan cuenta dónde está la joda”, ultimó.