“Semilla” Bucciarelli: “Es emocionante ver al abuelo, al padre y al hijo cantando las canciones de Los Redondos”

Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue una banda que le dio una nueva palabra a la Real Academia Española para incluir en el diccionario: Los Ricoteros.

Estos fanáticos de la banda demostraron ser los seres más fieles del mundo con la banda que lideró el Indio Solari junto con Skay Beilinson, pero junto a ellos estaban lo que también le daban su brillo a la formación, creando canciones que luego pasaron a ser himnos para el rock nacional.

Uno de ellos es Daniel Bucciarelli, pero por pedido suyo lo llamaremos como todo el mundo lo hace “Semilla”: “Decime Semilla porque Daniel me dice mi vieja”.

“Semilla” habló con Los Andes sobre el recital que ofrecerán el sábado a las 21 en el Auditorio Ángel Bustelo con Los Decoradores y la Kermesse Redonda, esta formación donde están otros ex integrantes de Los Redondos como Sergio Dawi, Tito Fargo y Hernán Aramberri.

Mendoza es una tierra que le cae bien a la banda, ya que en el 2015 se presentaron con la formación SemiDawi en el Espacio Cultural Julio Le Parc, junto a Walter Sidotti, donde presentaban un show experimental donde lo vinculaban con el arte y las pinturas.

Bucciarelli es el único de la banda que está instalado en Córdoba, “el resto de los chicos vive en Buenos Aires y viajan todos juntos, así que soy yo el que viaja permanente y nos encontramos en las diferentes provincias, algunas me quedan más lejos, otras más cerca como San Juan o Mendoza”.

“Semilla” es de los pocos cordobeses que no tiene acento y que no extraña para nada a Buenos Aires: “Yo soy cordobés (aunque no tiene acento), de Villa María, y me volví acá porque no me bancaba más Buenos Aires, es una locura. Cuando viajo a hacer los shows, me vuelvo rapidísimo porque es un quilombo, prefiero estar en mi tierra, más tranquilo”, cuenta.

Las nuevas generaciones de ricoteros llegan gracias a una tradición familiar que se va pasando y eso los músicos lo notan: “Nos pasaba con Los Redondos y ahora también que a nuestros recitales va el padre, el hijo y el abuelo, son tres generaciones que fueron pasando nuestra música y eso nos llena de orgullo. Es una alegría y desde el escenario es emocionante ver al padre y al hijo cantando las canciones”.

Las emociones son algo difíciles de manejar desde arriba del escenario: “con Los Redondos que los primeros dos o tres temas no se escuchaban por el griterío de la gente y esas primeras canciones yo las hacía llorando porque era mucha energía”.

El nacimiento de este proyecto se dio para tratar de mantener viva esa llama que encendieron en los 70: “Los Decoradores nació porque un amigo nos alentó a comenzar a tocar lo que estábamos haciendo con Sergio (Dawi) que se llamaba ‘Semi-Dawi’ y algunos temas de Los Redondos y así fue como hicimos un par de shows que salieron muy bien. Al principio yo no me quería enganchar a tocar sin el Indio y sin Skay, era raro pero después empecé a ver el espíritu que hay en los show y me di cuenta que tenemos que cuidar eso y alimentarlo”.

En esta visita a Mendoza Los Decoradores tendrán invitados más que especiales: “Además nos pareció bueno invitar a cantantes de diferentes ramas de la música, por ejemplo a Mendoza vamos con el ‘Chino’ Laborde, un gran cantante de tango, y también nos pareció bueno invitar a músicos que también tocaron con Los Redondos desde 1982, cuando entré yo, hasta la separación y así fue como Tito (Fargo) vino a tocar como invitado y se quedó y lo mismo pasó con Hernán (Aramberri) y cuando El Gonzo Palacios está en Argentina también viene a tocar… y estará en Mendoza”.

¿Habrá reencuentro?

En cada recital del Indio Solari, de Skay Beilinson o de Los Decoradores los fanáticos alzan la vos al grito “solo te pido que se vuelvan a juntar”, pero “Semilla” se encarga de bajar esa emoción dejando en claro que será difícil que se reúnan para tocar… pero sueña con un reencuentro, asado de por medio.

“Todos esperan el reencuentro de Los Redondos, la verdad es que nos tendríamos que sacar una foto todos juntos, comiendo un asado porque tocar ya no vamos a tocar juntos, lamentablemente porque el Indio no está bien. La gente se lo merece porque son el 50% de esta aventura”, aseguró.

A pesar de la pelea entre Solari y Beilinson, Bucciarelli resaltó el gesto que tuvo Skay hace un par de semanas cuando le envió un saludo al Indio en plano recital: “Me pareció bárbaro el mensaje de Skay al Indio, porque es una pena que después de toda la obra que hicieron esté peleador por una boludez. Estaría bárbaro que Skay y el Indio se junten y que quede todo bien, sobre todo con la situación de salud del Indio porque le va a hacer bien. Ellos sabrán, son gente grande y son capricornianos (risas)”.

“Semilla” descarta enviar ese tipo de mensajes para reconciliar a la banda porque están en otra sintonía: “Nosotros no mandamos ningún mensaje, en algún momento tuvimos un acercamiento con Solari porque nos mandó un mensaje. Ahora no estamos conectados”.