El Indio Solari, sobre Javier Milei: “Independientemente de que le vaya bien, hay un loco de Presidente”

El “Indio” Solari se volvió a meter en política y apuntó contra el Presidente Javier Milei. “Independientemente de que le vaya bien, hay un loco de Presidente. No sé si es un loco, o es mascarón de proa de un interés. Nunca pensé que un tipo con una motosierra pueda llegar a Presidente y pasara todos los filtros”, dijo.

El ex líder de la banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota brindó una entrevista para Somos Radio. “Esa gente cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en una plaza, que no sé si nuestro pueblo ya lo ha hecho y no nos fue bien. Es difícil sacarle el poder a los poderosos”, agregó.

“A mí lo que me extraña es que la gente que ha hecho el secundario crea que hay que darle más tiempo a este tipo. No se necesita ser un bocho, simplemente un tipo que estudió el secundario puede darse cuenta cuando lo ve hablar, las cosas que dice su vocero”, dijo en relación a Manuel Adorni.

“Aquí estamos y nos están pegando bajo la línea de flotación a todos. Mucho más abajo de lo que hay como industriales”, agregó.

Esta no es la primera vez que Solari carga contra el Gobierno de Javier Milei, en diciembre del 2023 estuvo en La Caja Negra y habló sobre los diferentes sistemas políticos.

En esa oportunidad, Solari definió a la actual gestión libertaria como “neoliberal” y afirmó que el concepto de la casta, acuñado por Milei, era un “pavada”.