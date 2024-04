Nuevo recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata: dónde comprar las entadas y precios

Los fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda creada por el Indio Solari, anunció su regreso a la ciudad de La Plata. El show está previsto para el próximo sábado 8 de junio en el Estadio Único “Diego Armando Maradona”.

Después de la controvertida cancelación del espectáculo en 2022, donde Eduardo Sempé, el productor general de Rock & Reggae, declaró: “La Plata no está interesada en que llevemos a cabo el evento, así que no lo haremos en La Plata. No nos quieren allí”, durante una semana de tensiones con la Comuna que optó por no autorizar el show, la banda regresa a la ciudad el 8 de junio para sacudir el Estadio Único con su energía.

El Indio Solari anunció un nuevo show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado

El anuncio se hizo hoy a través de la cuenta oficial de Los Fundamentalistas en Instagram. Las entradas estarán a la venta a partir del miércoles 17/4 a las 18hs en tuentrada.com.

Entradas: precios, dónde y cómo conseguirlas

La primera prevente será del miércoles 17 de abril a las 18, por tiempo limitado. Se encontarán en la plataforma tuentrada.com. En puntos de venta físico, será sin costo de servicio, partir del lunes 22 de abril con stock limitado.

El Indio Solari anunció un nuevo recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata

Precios

Cabecera: $22.000 (+ costo de servicio)

Campo: $26.000 (+ costo de servicio)

Platea: $31.000 (+ costo de servicio) en puntos de venta, sin costo de servicio, partir del lunes 22/4 (stock limitado)

Los fundamentalistas del Aire Acondicionado en La Plata

Puntos de venta físicos (sin costo de servicio)

Groove - CABA

MaxiDiosko - CABA

El Búho - San Justo

La Estaka - Quilmes

El Sabbath - Don Torcuato

Jason Rock - La Plata

La Daga - Rosario

Oktubre - Córdoba

Santa Fe Rock - Santa Fe

-Show ATP: Ingreso a partir de los 7 años

Habrá un cupo limitado para personas con discapacidad,deberán mandar un mail a acreditacion@rockyreggae.com.ar (ingreso por orden de inscripción). Los que necesiten entradas al por mayor para micros, escriban a microsfundamentalistas@gmail.com