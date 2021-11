“The Beatles: Get Back” en Disney+: cuatro mitos que contesta sobre Yoko Ono, las peleas y la separación

Ya está disponible en Disney+ (Disney Plus) “The Beatles: Get Back”, la docuserie dirigida por Peter Jackson con material inédito y remasterizado de las sesiones de grabación de Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr y George Harrison en 1969.

Durante tres días (25, 26 y 27 de noviembre), la plataforma de streaming lanza consecutivamente cada parte del especial, que supera las seis horas de visionado. El documental, inicialmente pensado para cine y postergado de estreno por la pandemia, muestra el proceso creativo de The Beatles mientras intentan escribir 14 canciones nuevas y se preparan para su primer concierto en vivo después de más de dos años. Enfrentados a un plazo casi imposible, el sólido vínculo de amistad que comparten Lennon, McCartney, Harrison y Starr se pone a prueba.

Durante cinco décadas, la historia aseguró una y otra vez que el detrás de escena del álbum “Let It Be” de la mítica banda de rock fue una experiencia miserable, con los miembros de la banda hartos unos de los otros y de su trabajo y en proceso de separación. Pero el material renovado y reunido por Jackson muestra arroja bastante luz sobre el asunto, dejando atrás esos rumores amarillistas sobre la banda.

Recuperando parte de lo visto por el documental “Let It Be” (1970) de Michael-Lindsay Hogg, Jackson sigue las sesiones día a día desde que comenzaron en un set de filmación cavernoso que finalmente fue abandonado en favor de su conocido estudio de grabación de Londres, hasta la breve presentación en la azotea, la última vez que los Beatles tocaron en público.

En el camino, la propuesta de Jackson disipa y refuerza mitos populares que se han solidificado a lo largo de los años sobre The Beatles, reunidos en esta reseña de AP.

1. ¿Yoko Ono provocó la separación de The Beatles?

Veredicto: Falso. La artista japonesa está presente en prácticamente todas las sesiones de grabación, pero sobre todo como una fuerza benigna sentada junto a Lennon. Las otras cónyuges de los Beatles aparecen en el estudio, aunque no con tanta frecuencia.

En un momento, McCartney incluso hace una broma profética sobre ella, a la luz de lo que pasó tras esas sesiones de grabación.

Yoko Ono junto a John Lennon y Paul McCartney (Archivo)

”Va a ser algo increíblemente cómico dentro de 50 años; se separaron porque Yoko se sentó en un amplificador”, expresa McCartney

La tarde después de que Harrison se fue, los Beatles restantes claramente expresaron su frustración con música agresiva y atonal, y Ono tomó su micrófono en un momento fascinante.

2. ¿McCartney era un controlador obsesivo?

Veredicto: Parcialmente cierto. La película muestra a Harrison visiblemente irritado con McCartney dándole a él y otros miembros de la banda instrucciones sobre cómo tocar y engatusándolos para que tomen una decisión sobre un concierto en vivo.

La banda había estado ligeramente sin rumbo desde la muerte del mánager Brian Epstein en 1967. McCartney había asumido el papel de “papá” y no está del todo cómodo con eso.

”Tengo miedo de ser el jefe, y lo he sido durante un par de años”, dice McCartney, y añade: “No recibo ningún apoyo”.

3. ¿The Beatles se habían convertido en artistas solistas, distanciados uno del otro?

Veredicto: Falso. En el film, los cuatro artistas colaboran constantemente, pidiendo y aceptando consejos.

En un momento, Harrison le confiesa a Lennon que ha tenido problemas para completar la letra “attracts me like no other lover’' (me atrae como ninguna otra amante) en “Something”. Lennon sugiere usar una frase sin sentido, “me atrae como una coliflor’', hasta que surja algo mejor.

"The Beatles: Get Back" (Foto: Disney)

A lo largo del documental, los espectadores pueden ver cómo surgió la canción “Get Back” de McCartney elaborando un riff en el costado, y él y Lennon intercambiando selecciones líricas e intercambiando ideas para convertirla en una canción que criticara el sentimiento antiinmigrante y la banda completa trabajando en el arreglo. Satisfecho con el resultado final, es Harrison quien sugiere lanzarla inmediatamente como un sencillo.

”Verlos trabajando juntos es un artefacto enormemente importante, no solo para los fanáticos de los Beatles sino para cualquiera que sea creativo”, dijo Bob Spitz, autor de “The Beatles: The Biography’', publicado en 2005.

4. ¿La filmación mostró a The Beatles separándose?

Veredicto: Esencialmente cierto. Queda claro que el entusiasmo de Lennon y Harrison por ser Beatles está menguando. Lennon está claramente enamorado de Ono; McCartney les dice a Harrison y Starr que si todo se reduce a una elección entre ella y los Beatles, Lennon se iría con ella.

El concierto de la azotea y lo que pasó luego también es revelado completamente en "The Beatles: Get Back"

Harrison, que crece creativamente, se siente incómodo con su papel secundario. Habla con Lennon sobre hacer un álbum en solitario porque tiene suficientes canciones escritas para llenar su “cuota’' en los álbumes de los Beatles para otra década. Para demostrar su punto, los Beatles ensayan el majestuoso “All Things Must Pass’' de Harrison, pero se niegan a grabarlo.

En la película, Lennon y Starr también discuten una reunión con el gerente de los Rolling Stones, Allen Klein, sobre hacerse cargo del negocio de los Beatles, presagiando una amarga separación de McCartney.