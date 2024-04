Disney+ suma “Let it be” a su catálogo de biografías: la historia de The Beatles

La famosa plataforma de streaming, Disney+, sigue aumentando los contenidos de su catálogo con nuevas películas y series. Esta vez, sorprende a los fanáticos de la música, sobretodo de The Beatles, ya que agregará la última película biográfica que se hizo sobre la banda británica.

"Let it be", la película de The Beatles. / WEB

El gran detalle sobre esta noticia es que se trata de una producción de estilo documental que tiene más de 40 años. “Let it be” fue estrenada en 1970 y ahora tendrá su lugar exclusivo en la plataforma anteriormente mencionada.

Esto provoca que la cinta esté disponible para todo el mundo tras 50 años de su estreno. Estuvo dirigda por Michael Lindsay-Hogg y le sigue al gran éxito de la serie “The Beatles: Get Back” que tuvo al frente a Peter Jackson.

Qué temas retrata “Let it be”

En un comunicado de prensa, expresaron algunos detalles que se muestran en el film: “Let It Be contiene material que no está incluido en la docuserie Get Back, llevando a los espectadores al estudio y a la azotea de la sede de Apple Corps en Londres en enero de 1969 cuando The Beatles, junto con Billy Preston, componen y graban su álbum homónimo”.

La cinta inicial fue lanzada un mes después de que The Beatles comunicaran su separación en 1970 y exhibe una gran cantidad de imágenes que no fueron empleadas en Get Back. La película concluye con el icónico concierto de los Beatles en el tejado de Apple Corps en Londres, el cual marcó su última actuación como conjunto.

En este filme se pretendía capturar las rutinas habituales del grupo al componer canciones; no obstante, se evidencian fácilmente las disparidades dentro del grupo y el tenso ambiente en el que colaboraban. Aunque la película recibió un premio Oscar por su destacada banda sonora, ningún miembro del conjunto asistió a la ceremonia para recibirlo.