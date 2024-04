Esta fue la escena más difícil para Emma Watson en Harry Potter

Emma Watson alcanzó la fama cuando tenía tan sólo 11 años tras dar vida a Hermione Granger en la famosa saga de películas “Harry Potter”. Su gran talento en la actuación la hizo merecedora de múltiples premios y con los años se convirtió en una de las actrices más reconocidas de la industria del cine.

Este lunes 15 de abril, la joven cumplió 34 años y aún recuerda aquellos momentos tan especiales que marcaron su vida y su carrera. Por eso, hoy recordamos su papel más importante y algunos secretos que reveló años después de finalizar la franquicia.

Emma Watson en la película "Harry Potter"

Esta fue la escena de Harry Potter que no le gustó a Emma Watson

La actriz se hizo mundialmente conocida tras su participación en las películas de Harry Potter, donde también compartió pantalla con Daniel Radcliffe y Rupert Grint, convirtiéndose en el trío más popular del mundo del cine.

A 10 años del estreno de la última película de la saga, HBO lanzó el documental “Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts” donde el elenco contó algunos secretos y curiosidades del rodaje de las películas.

Apareció la primera foto del reencuentro de los protagonistas de "Harry Potter"

En aquel documental, Emma Watson reveló cuál fue la escena de toda la saga que menos le gustó y las dificultades que tuvo al momento del rodaje. Según comentó la actriz, la escena de “Harry Potter y el cáliz de fuego” (2005) cuando Hermione ingresa al baile de Navidad, representó un gran desafío para ella.

“Creo que por primera vez, Harry y Ron, especialmente Ron, ven a Hermione como una mujer y no sólo como el amigo que todos tenemos. Sabía que era un gran problema y me sentía miserable. Por un momento, el patito feo se transformó en cisne, quiero decir, de repente estaba toda esta presión”, comentó Watson.

Esta fue la escena que menos le gustó a Emma Watson en Harry Potter

Además, recordó lo díficil que fue para ella hacer esa escena. “Mike Newell (el director) me enseñó a bajar las escaleras con el vestido. Me decía ´tus brazos se balancean demasiado, caminas demasiado rápido, necesitas hacerlo más despacio’. Me daba un millón de instrucciones distintas sobre cómo debía bajar por las escaleras y, por supuesto, me caí.” expresó.