Así se ve hoy Emma Watson, la actriz que por siempre será recordada como Hermione Granger de “Harry Potter”

Emma Watson es una reconocida actriz que ha tenido una notable carrera en Hollywood. Sus participaciones siempre dieron de qué hablar. Especialmente, será recordada a lo largo de los años por su papel de Hermione Granger en la saga de películas de “Harry Potter”.

Watson nació un 15 de abril de 1990 y actualmente tiene 33 años. Desde muy joven, específicamente a sus seis años, empezó a sentir interés en convertirse en actriz. Asimismo, comenzó también estudios canto, danza y teatro en Stagecoach Theatre Arts.

Emma Watson de joven

Dentro del mundo del cine, la modelo británica brilló cuando fue elegida para interpretar a Hermione en la saga de películas de “Harry Potter”. Sin experiencia previa, protagonizó junto con Daniel Radcliffe y Rupert Grint, las ocho películas de la serie cinematográfica.

A partir de allí, su carrera en el mundo de la actuación creció, obteniendo varios premios y reconocimientos en todos sitios. Añadido a esto, se estima que ha ganado 26 millones de libras esterlinas con las producciones.

Emma Watson en la película "Harry Potter"

Fuera de la reconocida saca, Emma ha tenido otras apariciones muy significativas. En 2008, prestó su voz para la Princesa Pea en la entrega animada The Tale of Despereaux. Años después, participó en My Week with Marilyn y luego protagonizó la película The Perks of Being a Wallflower.

Con el correr de los años, la actriz continuó siendo parte de grandes proyectos, pero sin dejar de lado una de sus más grandes pasiones, la moda. En octubre de 2013 fue elegida mediante una encuesta a nivel mundial realizada por la revista británica “Empire” como la mujer más sexy de las estrellas del cine.

Emma Watson y su faceta como modelo

Actualmente, la modelo está muy presente en sus redes sociales. Por lo general, recurre mucho a su cuenta de Instagram, la cuál actualmente cuenta con más de 73 millones de seguidores, para enseñar un poco de su día a día.

Frecuentemente, Emma enseña algunas de las actividades que suele realizar con frecuencia, como por ejemplo, el surf. También, momentos especiales captados por la cámara con su pareja. Sumado a esto, constantemente colabora con marcas de ropa, gracias a su actividad comercial.

Emma Watson y el surf

