Por qué se retiró del cine Emma Watson

La actriz reconocida por su papel en la saga Harry Potter, Emma Watson, compartió sinceramente los motivos que la llevaron a distanciarse del mundo de Hollywood en los últimos tiempos.

En una entrevista exclusiva con la revista British Vogue, reveló su decisión de apartarse de la actuación para enfocarse en una nueva faceta relacionada con la escritura. En sus propias palabras, expresó: “Fue una decisión muy importante”.

Watson abordó su nueva pasión por la escritura, destacando que esta elección ha sido fundamental en su vida. En el diálogo sostenido con la revista, la actriz comentó sobre su experiencia posterior a su última película, Mujercitas, cuando intentó incursionar tras bastidores y se embarcó en una maestría en escritura creativa.

“Tras décadas frente a las cámaras, surgieron incertidumbres sobre mi siguiente paso. A los 10 años comencé en la saga Harry Potter, y al terminar mi última película, sentí la necesidad de explorar otro lado del espectáculo”, explicó Watson, reflexionando sobre su trayectoria en la actuación y su búsqueda por desafiar sus propios límites.

La estrella, ahora de 33 años, admitió haberse enfrentado a un desafío al asumir roles no explorados anteriormente.

“Decidir tomarme tiempo para otras cosas fue crucial en mi carrera vertiginosa. Adentrarme en la escritura, estudiar y cambiar de rol detrás de la cámara me resultó aterrador. Siempre estuve frente a las cámaras”, afirmó Watson, destacando la valentía que significó esta transición en su carrera.

Los motivos de Emma Watson para hacer una pausa en la actuación

La pausa que se tomó del mundo del espectáculo le otorgó a Watson un espacio para descubrir lo que verdaderamente la hace feliz y le permitió explorar intereses más personales y auténticos.

“Ahora tengo la sensación de tener mi propia voz, mi espacio creativo y una especie de autonomía que antes no había experimentado. Ahora me siento más independiente”, manifestó la actriz.

Además, reflexionó sobre la percepción del éxito en la industria, compartiendo su visión sobre la verdadera felicidad.

“He aprendido que no importa cuán exitoso seas, si no te gusta quién eres o no disfrutas lo que haces, el éxito no te hace realmente feliz”, enfatizó Watson, haciendo hincapié en la importancia de la autenticidad y la autoaceptación.

La actriz reveló que durante su tiempo fuera de los focos descubrió actividades y momentos que le aportan felicidad, entre ellos, dedicar tiempo a su perra Sofía, coleccionar figuritas y disfrutar de la simpleza que los animales transmiten. A pesar de su alejamiento de la actuación, Watson no descarta completamente su regreso.

