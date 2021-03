Emma Watson no dejó la actuación, solo está “hibernando”

A pesar de que no puede saberse una fecha exacta, se confirmó que tendremos mucho más de Emma Watson en el futuro. Recientemente habían surgido rumores de que la querida actriz que interpretó a “Hermione Granger” en la saga de Harry Potter , había dejado para siempre su trabajo en pantalla.

No parecía nada raro: desde 2019 que no se la veía con nuevos proyectos (su última película fue “Mujercitas” en la versión dirigida por Greta Gerwig) y desde hace un tiempo que sus redes venían con una inactividad continua, que no pasó por alto para sus 59.2 millones de seguidores. Se sumaban a los rumores su confirmación de un fuerte noviazgo con Leo Alexander Robinton, que según decían algunos ocupaba su tiempo y dedicación.

Pero finalmente su manager salió a desmentir cada uno de los dichos y aclarar sobre la actual situación de la actriz. A pesar de es posible de que Emma se haya comprometido con su pareja, no quiere decir un abandono total de su futuro artístico y profesional.

“Emma adoptó un perfil bajo, está asentándose con Leo. Están tratando de no hacer mucho ruido. Quizás ella quiere una familia”, explicó. Aunque la actriz “no está asumiendo nuevas responsabilidades”, su manager Jason Weinberg, de United Entertainment, fue claro cuando aclaró a EW: “Las cuentas de redes sociales de Emma están inactivas, pero su carrera no”.

No dio más explicaciones, pero al menos los fans de Emma Watson ahora pueden respirar tranquilos, mientras esperan su regreso a la gran pantalla.

Todo lo que se sabe sobre el supuesto prometido de Emma Watson

Las primeras fotos de la actriz con su novio, en abril de 2020.

Emma y Leo tuvieron una "conexión instantánea".

La actriz y activista de 30 años encontró el amor y el mundo lo sabe desde 2019, cuando se la vio muy enamorada besando a su nuevo novio, con quien hoy podría estar formalizando las cosas. Leo Robinton, un joven estadounidense y hombre de negocios de 30 años de California que recientemente ha estado implicado con una empresa especializada en cannabis legal, aunque de la que dejó de ser socio en junio del 2019.

Se conocieron poco después de que el joven dejara de lado este trabajo y según fuentes cercanas la conexión entre ambos fue casi instantánea.

“Emma y Leo hicieron todo lo que estaba en su poder para mantener su relación privada. Desde que salieron las fotos de ambos besándose, Leo se quitó todas las redes sociales en un intento de proteger su relación”, dijeron esas mismas fuentes sobre el inicio de la relación que parece ir por buenos pasos hoy.