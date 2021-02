¿Emma Watson deja temporalmente la actuación?

Emma Watson es la protagonista de docenas de películas exitosas y la noticia de su retiro temporal de la actuación ha dejado en shock a todos, tanto que es tendencia en Twitter . La manager de la joven de 30 años reveló la decisión de pasar un período “inactiva”.

Según el medio británico The Daily Mail, esa etapa ya comenzó. La joven que se puso en la piel de Hermione Granger en toda la saga de Harry Potter, quiere centrarse en su vida personal y en su pareja. En la publicación se lee que la actriz va a “dar unos pasos hacia atrás dejando los focos para pasar tiempo con su supuesto prometido Leo Robinton con el que lleva saliendo 18 meses”.

“Emma está asentándose con Leo. Ambos prefieren mantenerse ocultos. Probablemente quiere formar una familia”, habrían revelado los allegados a la artista.

Lo que sí aseguró su agente es que su carrera está “en pausa” y que “ahora mismo no va a involucrarse en nuevos proyectos”.

Recordemos que hace más de una década, en pleno auge de Harry Potter, Watson hizo una pausa actoral. En 2008, con 18 años, estaba terminando de rodar la última película de la saga y anunció que iba a frenar, sobre todo por su intención de ir a la Universidad.

“Voy a enfrentarme a una difícil batalla porque cuando acabe Harry Potter, no lo sé... definitivamente quiero ir a la universidad”, declaró en ese momento. “Tengo suficientes cosas a las que aferrarme lejos del mundo de la fama: una familia que me apoya y una vida completa lejos de Harry Potter. No creo que nunca más sea parte de nada tan grande como eso, así que necesito hacerme a la sensación de que se acaba. De lo que estoy segura es de que no voy a coger un trabajo en el cine solo porque no estoy haciendo nada más”, sumó.