Diego Brancatelli y Amalia Granata discutieron en vivo por la sentencia de Lázaro Báez

Diego Brancatelli lo único que está haciendo, últimamente, es discutir con sus colegas o con todo aquel que piense distinto en cuanto política. Ayer discutió con su colega Paulo Vilouta y ahora con Amalia Granata en el debate por la condena de 12 años de prisión a Lázaro Báez.

En “Intratables”, el periodista K aseguró que el empresario “estaba condenado de antemano por la opinión pública, y por ser ´amigo de los Kirchner´”. Granata lo interrumpió para decir: “Diego, ¿vos sos peronista? No te entiendo, porque el peronismo se jacta de la justicia social, de la vulnerabilidad”.

A lo que ella sumó: “Y cuando Lázaro Báez recibió esa plata de la obra pública y se la quedó él, la plata de la corrupción, la gente se mata porque él se queda con la plata; está dañando a los más vulnerables. Estoy impactada Diego”.

Inmediatamente el panelista cuestionó la investidura de Amalia en la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe: “A mí me preocupa tu impacto; yo estoy impactado porque que vos seas diputada”. Y con pocas pulgas, ella redobló la apuesta: “Eso reclamáselo a la gente que me votó, que son casi 300.000 personas. Tu defensa me hace ruido por tu ideología y esa defensa constante al vulnerable, pero con los actos de corrupción parece que al peronismo no le interesan tanto las víctimas, que son la gente de a pie y el trabajador que ustedes tanto defienden.

Con visible enojo, Diego intentó explicar que busca “informar y no directamente juzgar y sentenciar repitiendo ciertas cosas que quedan en la gente y que tal vez no sean tan así”. “Subestimás a la gente que me votó, a la que lee los diarios, subestimás a la gente, porque acá ya hay una sentencia de la Justicia”, saltó la funcionaria.

“Todavía no está firme esa sentencia”, insistió él y aclaró que “si cometió un delito que vaya preso él y cualquiera sea”. A l que Amalia replicó: “Tu ideología no coincide con tu discurso”.

“Pienso así, cuál es, ¿sos mi mujer? No, ¿tenés que compartir conmigo algo? No, soy distinto. ¿Quién es ella para discutir mi ideología?”, dijo Brancatelli.

“Tu defensa de la plata corrupción es contradictoria, porque la corrupción mata gente vulnerable y vos sos peronista”, cerró la modelo.