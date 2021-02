Filtraron un chat entre Diego Brancatelli y Paulo Vilouta en el que se dicen de todo

Diego Brancatelli y Paulo Vilouta no pudieron dejar de lado sus diferencias y las llevaron a un grupo de WhatsApp de los integrantes de “Intratables”. Los periodistas mantuvieron una pelea subida de tono y luego abandonaron la conversación.

Brancatelli envió un mensaje sobre el escándalo por las vacunas vip contra el coronavirus y allí comenzó todo. “Cuando fue lo de los aportantes truchos no aparecían... ni mu. ¿Se imaginan si analizaban nombre por nombre? ¡Qué escándalo!”, escribió el periodista K.

“¿Qué proponés hacer entonces (con) el tema vacunas?”, consultó Débora Plager.

“¡Chicos yo salgo de este chat! Si necesitan algo me escriben a mi número. Abrazos”, lanzó sorpresivamente Vilouta y salió del grupo “Panel Intratables”.

“Sólo se habla de lo que quieren y lo que quieren, si no se borran. Yo me los fumo todos los días diciendo barbaridades”, reaccionó Diego. y Débora le contestó: “Igual, lo último que te digo humildemente, cualquier hecho anterior de corrupción sea de quién sea, no se compara con la vida y la muerte, o sea vacunas”.

“Hagan algo. Sumen a Paulo si el único que opina distinto soy yo. Armen el programa y el chat a su medida. Hagan 876. Sean felices. Sumen a Paulo”, les pidió “Branca” e instantes después abandonó el chat.

“Oh my gosh”, escribió Carolina Losada (49).

Internet

No es la primera vez que los periodistas protagonizan un tenso cruce. A fines de enero, discutieron por el número de vacunas rusas Sputnik V que el Gobierno había prometido para ese mes y las que había conseguido. “¿Sabés qué hay que hacer? Comunicar racionalmente”, opinó Vilouta. “Estoy tratando de informar a la gente no de desalentarla y desanimarla. Anoche dijeron que no iba a haber vuelo y tardó un día la demora”, le contestó Brancatelli.

Y la guerra continúa en el presente.