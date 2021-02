“No ha habido un episodio tan escandaloso como este”, dijo Luis Brandoni sobre las vacunas VIP

Ya son varios los famosos que se han pronunciado, entre la indignación y la decepción, sobre el escándalo internacional de las vacunas VIP, en donde se habla de una lista de beneficiados para recibir en primera instancia una dosis de la vacuna rusa, la Sputnik V. Mirtha Legrand ya tuvo palabras en contra de las acciones y Germán Martitegui fue otro de los que, con tristeza, habló de una resignación por parte de pueblo argentino. “Creo que ninguno pensó que esto no pasaba, y lo peor que pasó para ellos es que nos enteramos” , dijo el chef en una entrevista.

Quien se suma entonces a las quejas públicas es el recién recuperado Luis Brandoni. El actor y militante de la Unión Cívica Radical se refirió sin pelos en la lengua a lo que denominó como uno de los episodios más escandalosos del país.

Luego de que saliera a la luz una lista del Ministerio de Salud sobre posiciones VIP para recibir la vacuna, escándalo que le costó el puesto al saliente ministro Ginés González García, el actor decidió hablar.

“Me parece que han perdido la vergüenza del todo. No tengo palabras para explicar esto, porque están jugando con la vida de la gente. Es decir, ser amigo de un funcionario del gobierno les permite jugar con la vida de la gente. Es algo incalificable, yo no sé cómo definirlo, no me salen otras palabras más que las que estoy diciendo. La verdad, es algo ignominioso lo que estamos viviendo”, se expresó Brandoni.

“Yo creo que esto va a tener un costo político muy grande para el gobierno nacional. No ha habido un episodio tan escandaloso como este”, explicó refiriéndose a la indignación del pueblo argentino. “Tuvimos muchos escándalos: las privatizaciones de todas las empresas del estado fueron un escándalo, todos sabemos la dimensión de corrupción que ha tenido eso. Pero no llega a esto porque acá está en juego la vida de la gente. Ellos privilegian a algunos amigos en desmedro de que alguien se muera por no tener la vacuna”, dijo.

“Además, la vacunas no sobran, no son suficientes todavía. De modo que no hay ninguna cosa parecida, por lo menos desde el advenimiento de la democracia. Se han visto muchas cosas, corruptelas, pero esto es una cosa incalificable, batió todos los récords”, determinó.

Una opinión de política de Brandoni

Cuando fue consultado por las declaraciones de Santiago Cafiero fue determinante: “El jefe de gabinete no tiene idea de lo que está diciendo. Hace más de un año que no tiene idea de lo que dice. No tiene noción de las cosas que dice, cree que es impune. Y no, no hay tal impunidad. No va a haber tal impunidad, por lo menos por parte de la sociedad argentina”.

Luego apuntó directamente contra La Cámpora y el peronismo diciendo que no tienen “formación moral que le permita cuestionarse si las cosas están bien o están mal. Los de La Cámpora son los dueños del país. No tienen la más misma noción de lo que es la democracia, la república, las leyes. No tienen un más mínimo de pudor, nunca lo tuvieron”.

Terminó con la declaración: “El peronismo no tiene vocación democrática, no la tuvo nunca desde el año 1945 hasta ahora. Y no la va a tener, no lo va a adquirir. Cree que la sociedad le debe todo a ellos, pero se va a terminar de la mejor manera. Porque la sociedad argentina no está dispuesta a dejarse atropellar una vez más”.