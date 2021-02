Germán Martitegui fue determinante en su opinión sobre el Gobierno y las vacunas VIP

Ya es de dominio público y nadie se muerde la lengua respecto al escándalo sobre las vacunas VIP que el Gobierno de la Nación ha ido entregando a su beneficio. Entre los famosos del medio que se han pronunciado, como aquellos que negaron estar en la famosa lista de quienes ya estaban vacunados , Germán Martitegui tuvo fuertes comentarios respecto al accionar del gabinete de Alberto Fernández.

En una entrevista con Diego a la tarde, por Radio Mitre, el chef se mostró indignado por los beneficiados del oficialismo que ya recibieron una dosis por sobre quienes la necesitan. “Yo tengo que decir lo peor que podemos decir los argentinos: que no me llamó la atención. En algún momento pensaba: ‘esto debe estar pasando’. Creo que ninguno pensó que esto no pasaba, y lo peor que pasó para ellos es que nos enteramos”, dijo sin tapujos. Martitegui fue uno de los contagiado, cuando hace algunos meses debió estar internado.

“Hay que hablar, quejarse. Me parece que es una falta de respeto. La verdad es esa”, declaró el jurado de MasterChef Celebrity 2 , que también tiene una madre de 80 años en espera para recibir la primera dosis de la Sputnik V. “A todos nos toca de cerca. Hay que tratar de entender lo que pasó y esperar que no pase nunca más”, explicó.

Incluso hoy, el jurado se encuentra nuevamente en aislamiento, luego de que Paula Chaves diera positivo en coronavirus. “Fue invitada hace algunos días, y ni bien le dio positivo nos avisó. Nos vamos a hisopar todos mañana martes para ver si comenzamos a grabar de nuevo el miércoles”, dijo especificando que también espera los resultados de sus anticuerpos.

La fama y Masterchef Celebrity

Como jurado del reality culinario, Martitegui declaró que decidió no conocer quienes eran los próximos participantes de la segunda temporada.

“Lo veo caminando por ahí y digo ‘este pibe es un rockstar y yo ahora voy a estar diciéndole ‘tu huevo duro está mal hecho’. No es lo mismo que decírselo a alguien que no es famoso, y él, de los músicos que estuvieron, creo que es el más popular”, contó cuando fue consultado, por ejemplo, sobre Juanse, el líder de Ratones paranoicos.

Sin embargo, Germán confiesa que no le gusta la fama ni sus represalias: “No puedo leer el diario porque estoy por cualquier cosa. Que si tengo un tatuaje, que contesté mal, que estornudé. No puedo creer que a la gente le interesen cosas mías que no son nada. Yo soy muy celoso de mi intimidad, por un lado me jode, pero por el otro recibís un montón de cariño y eso alegra a cualquiera”.