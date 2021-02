Varios famosos salen a contrariar una falsa lista de vacunados vip contra Covid-19

Desde hace algunas horas, circula por las redes y los medios una lista que revela los nombres de varios personajes famosos de la farándula que se habrían puesto la vacuna contra coronavirus en el Ministerio de Salud. Pero muchos de los incluidos dentro de la lista han salido a desmentir la noticia, aclarando algunos que ni si quiera alguien de su familia lo haya hecho.

Así fue para Marcelo Tinelli , que a través de las redes escribió: “Anda circulando una lista de vacunados que es MENTIRA. JAMÁS ME VACUNÉ CONTRA EL CORONAVIRUS NI YO NI NADIE DE MI FAMILIA. Besos a todos”.

Por su parte, Ángel de Brito declaró que no había sido parte del “vacunatorio vip”: “Por supuesto que NO ME VACUNÉ en el #vacunatoriovip de Ginés González García y Alberto Fernández. No crean cualquier estupidez que publican en redes”.

Hasta el mismo Pablo Echarri, que en el pasado había declarado que estaría dispuesto a ser de los primeros en probar la vacuna, salió a defenderse a través de Twitter: “Jamás solicite una vacuna, ni para mi ni para ningún integrante de mi familia. Jamás recibí ninguna invitación para aplicarla”.

Entre otros de los que debieron salir a explicarse por esta intromisión, estuvieron Alejandro Fantino, Vero Lozano y Diego Latorre. Este último prefirió grabar un video en sus Stories sobre su opinión de estos beneficios para algunos: “No, no es cierto para nada y me gusta que lo escuchen de mi propia voz. Es lamentable que la política se pueda usar de una forma tan ladina, involucrando gente ajena a todo esto”.

Preferencias y supuestos privilegios para las vacunas

El escándalo por preferencias frente a esta medicación surgió la semana pasada, luego de que el conductor Horacio Verbitsky admitiera que había logrado conseguir la vacuna sin tener que trasladarse al lugar que le correspondía en Buenos Aires. En Habrá consecuencias, su el programa de Ariel Lijalad, confesó que llamó a su “viejo amigo” Ginés González García, que le facilitó información sobre un punto de encuentro.

Al final, el conductor de radio no debió trasladarse hasta la zona oeste del Conurbano, sino que solo debió acercarse hasta la 9 de Julio y Moreno, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. “Fui al Ministerio, estaba el equipo de vacunadores allí y yo además tengo una relación fraternal con los trabajadores del Posadas”. En poco tiempo, cuando la noticia salió a la luz, muchos usuarios terminaron indignados por los privilegios.