Ángel de Brito defenestró al Pelado López: “Es un fracasado y lo siguen llamando para trabajar”

En su programa de radio, Ángel de Brito apuntó contra el Pelado López para defender a su compañera Laurita Fernández. “Es un fracasado y lo siguen llamando para trabajar”, disparó el líder de “Los Ángeles de la Mañana” contra su par de “Santa Sábado”.

La frase que dijo el conductor de LAM no nació de la nada sino que es consecuencia de una histórica pelea entre la pareja de Nicolás Cabré y Soledad Fandiño, co-conductora de Santo Sábado junto al Pelado.

Todo comenzó cuando, en 2018, Fernández y Fandiño tuvieron una fuerte discusión en Bailando en la que dijeron de todo sin filtro. La disputa tiene su epicentro en Nicolás Cabré, expareja de Fandiño y actual novio de Laurita.

Esa noche, en el ciclo conducido por Marcelo Tinelli en el que ambas bailaban, Laurita dijo que no conocía lo que hacía Fandiño. “Se dicen muchas cosas por atrás que no están buenas. Por ejemplo que Laurita dijo que no sabe a qué me dedico”, comenzó diciendo la ex pareja de René Pérez.

En ese momento, Laurita respondió: “Cuando me preguntaron si en otras cosas me gustabas, dije: ‘La verdad, no la conozco’. Y de verdad, no tuve el gusto de verte porque cuando yo empecé a laburar vos estabas viviendo en el exterior. Pero no me parece una crítica ni algo malo”. A lo que Fandiño retrucó, picantísima: “Preguntale a tu novio que me conoce muy bien”, haciendo referencia a Cabré.

Desde ese momento, ambas quedaron como archi enemigas, y el rencor reflotó con un informe que mostraron en Santo sábado. Allí, revivieron la pelea que tuvieron Laurita y Soledad y lanzaron más leña al fuego. “Yo soy ariana, ¿no se nota, mi amor? ¡Fuego!”, comentó Fandiño en el programa, sobre aquella discusión.

El informe generó la furia de de Brito, quien defendió a su amiga: “Vi el informe y tenía muy mala intención. Obviamente, estaban buscando que todos le peguen a Laurita”.

Pero no quedó ahí, de Brito fue por más y hundió a su colega. “Pero bueno, salió mal como le sale todo al Pelado que es un fracasado, y lo siguen llamando. Es el único que fracasó en todos los canales y lo siguen llamando para trabajar. Es increíble”, sentenció el conductor de LAM en su ciclo radial El Espectador (CNN Radio). ¿Qué le responderá el Pelado?