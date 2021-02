MasterChef Celebrity 2 con un inicio de reencuentros, consejos y cocina por equipos

Regresó el más esperado programa de la Argentina. Desde el año pasado, cuando su primer temporada logró afianzar a miles de fanáticos, MasterChef Celebrity 2 se ha convertido en uno de los favoritos de los televidentes del país , superando por lejos las expectativas de rating. Ya desde el inicio de la noche, el número iba por 16 puntos en el programa de Telefé

Con la infaltable conducción de Santiago Del Moro, primero se hizo presentación formal de los tres jueces que fueron última palabra en la primer temporada. “Y sí, finalmente, familia, acá estamos dándole la bienvenida a todos los que están del otro lado”, anuncio el conductor. Donato de Santis fue el primero en pronunciarse: “Tengo muchas expectativas, como siempre. Nosotros estamos muy contentos de poder seguir en esta nueva temporada, brindando alegría a todos los hogares. Pero vamos a ver cómo vamos a comer”. Le siguió un emocionado Damián Betular: “Estuve pispeando un poco y me parece que competencia tenemos asegurada”. Para terminar, el inquebrantable Germán Martitegui hizo una confesión sobre los participantes: “Yo no sé ni quienes son los participantes, no quise saber. Así que estoy muy expectante”.

Acto seguido, Del Moro dio pie a los nuevos competidores, que fueron ingresando uno por uno. En orden: Flavia Palmiero, Juanse (de Los Ratones Paranoicos), Georgina Barbarossa, Daniel Aráoz, Cande Vetrano, Alex Caniggia, Sol Pérez, Cae, María O’Donnell, el periodista Fernando Carlos, Andrea Rincón , el ex Casi ángeles Gastón Dalmau, Dani la Chepi , Mariano “Loco” Dalla Libera y el ex basquetbolista Hernán “Loco” Montenegro. Como sorpresa final, el conductor presentó el primer reemplazo de Carmen Barbieri, que fue su mismo hijo, Federico Bal.

“¿Otra vez? La verdad, vieja, ponete las pilas y mejorate, ya está...¡Mirá que yo ya no sé más qué cocinar!”, dijo el actor al ingresar al estudio, aunque luego será Claudia Fontán quien tome el lugar de la capocómica. Al ver a Martitegui, el actor dijo de forma graciosa: “¿Vos pensaste que te ibas a librar de mí? ¡Mirá, estoy acá! ¡No, mi cielo!”. Es Fede también quien se encarga del host del programa, reemplazando a Flor Vigna.

Competencia y consejos

Como primera instancia en el reality, parte de los concursantes fueron divididos en dos grupos. El rojo (compuesto por Sol, Georgina, Dalmau y la Chepi) y el azul (Aráoz, Fernando Carlos, Dalla Libera y Alex), que debieron enfrentarse en un desafío de casamiento. Sus instrucciones eran que debían preparar en solo 60 minutos un menú de cuatro pasos. Incluían tres finger food, una entrada, plato principal y postre. El equipo rojo se llevó las de ganar, mientras que el azul ya se enfundó en el traje gris para una chance más el jueves.

Quien se llevó protagonismo gran parte de la noche fue el extravaganta Alex Caniggia.

Pero antes de que la competencia diera inicio, aparecieron algunos de los ex participantes para aconsejar a quienes recién inician su carrera. El rating, mientras tanto, iba ascendiendo a 17. Analía Franchín fue la primera en aconsejar: “El consejo que tengo es que no se relajen, porque acá ‘cocodrilo que duerme es cartera’”. Le siguió la Tata, campeona de la temporada pasada, Claudia Villafañe: “Lo que les puedo decir es que sean auténticos. Me considero una ama de casa y cocino como en casa, aunque ahora aprendí un montón de cosas”.

Roberto Modavsky, vino con uno de los consejos más efectivos: “Lo más importante es manejar el nivel de frustración. Llegas pensando que sos un gran cocinero, porque tus amigos te dicen que los fideos te salen increíbles. Y descubrís que no, que sos un desastre”. Terminó el Mono de Kapanga: “Principalmente, no se corten, no se quemen y terminen el plato”. En ese momento, el pico de rating ascendió a 19,2.