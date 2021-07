¿María O’Donell está arrepentida de su paso por “Masterchef Celebrity 2″?

Una de las grandes revelaciones de la última edición de “Masterchef Celebrity” fue María O’Donell, quien a pesar de quedar a las puertas de las semifinales, se llevó las felicitaciones del jurado, compañeros y del público.

Rodrigo Lussich contra María O'Donell .

Este domingo, Rodrigo Lussich en su programa “El Show de los Escandalones” aseguró que la periodista ya no quiere saber nada con el reality culinario de Telefe: “No sé si no quiere dar notas pero dice ‘¡Masterchef, no! ¡Vade retro!’ Yo la veía en la final con Alex Caniggia. Lo visualicé pero no pasó porque Alex se fue. Quedó entre los seis mejores, pero lo cierto es que acá tenemos a una participante que llegó con todas las loas porque Santiago del Moro la impuso porque se enteró de que le gustaba la cocina y el programa”.

Toda esta situación se dio porque desde la producción del programa de América quisieron pautar una nota con María, pero ella la rechazó a través de un audio de Whatsapp: “Te agradezco mucho, pero no. Mirá, para mí MasterChef terminó y terminó, no quiero seguir haciendo nada alrededor de eso. Gracias”, fue el mensaje de la conductora radial.

“Soltó las ollas. ¿Yo estoy loco o ella quiso ir? Jorge Lanata dijo que quería ir para obtener más popularidad, lo cual es lícito, pero tampoco al punto de que te invitamos a hablar y decís ‘¡Suéltame pasado!’. Entonces, nosotros decimos ‘está arrepentida’”, sentenció Lussich con su particular tono.

Luego del revuelo que generaron estas especulaciones, O’Donell utilizó su cuenta de Twitter para contradecir al periodista de espectáculos: “Aclaro que no tengo ningún arrepentimiento por haber participado en MasterChef, al contrario, la pasé increíble. Lo único que no quise fue dar una nota en un programa de espectáculos para hablar de eso, simplemente, porque el programa ya terminó”, respondió tajantemente la periodista de Radio Urbana.