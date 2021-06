“Masterchef Celebrity 2”: María O’Donell fue eliminada por cometer un grave error

En una nueva gala de eliminación en “Masterchef Celebrity 2″, se enfrentaron Georgina Barbarossa, Sol Pérez, Gastón Dalmau, Cande Vetrano, Claudia Fontán y María O’Donnell. Finalmente, fue esta última quien se convirtió en la eliminada número 15 del certamen gastronómico.

En la semana, todos los participantes, menos La Gunda por una sanción previa, habían quedado empatados al obtener estrellas en la semana. Para el primer desafío, desempataban preparando paltas rellenas en diez minutos y el ex “Casi Ángeles” fue el favorito de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis, quienes premiaron a la figura con subir al balcón directamente.

El siguiente desafío era el de apilar ollas para ganar un beneficio. La ganadora fue Cande Vetrano con una torre de 92 centímetros. La recompensa de la actriz era el de elegir el plato que todos iban a cocinar, el cual debía ser idéntico a uno presentado previamente, del chef marplatense Patricio Negro, y solo contaban con 60 minutos para la preparación. Lo que Vetrano eligió fue una chernia con nabo confitado, pil pil y puré de espinaca.

Transcurrido el tiempo establecido, los concursantes presentaron lo cocinado y las devoluciones dieron como resultado que Fontán y O’Donnell, al ser los peores platos, compitieron por saber quien seguiría en el reality culinario. “Quien abandona las cocinas de MasterChef Celebrity es María”, anunció Betular.

Esta eliminación no fue casualidad, ya que la periodista presentó un plato que, en sus propias palabras, “no tenía sentido común” y que tuvo unos problemas previos al cortarse un dedo y debió ser atendida por los médicos de la producción. El error principal fue el de licuar todos los ingredientes, por lo cual colocó las escamas y otras partes del pescado en la salsa, lo que decantó en que el plato tuviera un gusto muy fuerte.

“Me dio mucha lástima que te hayas equivocado porque no es un equivocación cocinando, es un error de lectura. Si alguien me dice que eso puede quedar comible, yo diría que no. Dentro de la barbaridad que hiciste quedó lo mejor que podía quedar”, le dijo Germán Martitegui. “Es inimaginable para nosotros que alguien haga lo que vos hiciste. Está hecho lo mejor que se podía hacer pero te equivocaste”, cerró el jurado.

Al momento de la despedida, Betular resaltó su compañerismo. “Masterchef pierde una gran competidora y te llevás algo muy importante que es tu identidad a la hora de cocinar”, expresó, a lo que Martitegui agregó: “Hay un estilo O¨ Donnell de cocina ahora y espero que te lo lleves”.