Claudia Fontán se disculpó por haber mentido y recibió una dura sanción por parte del jurado

En la gala del martes, Claudia Fontán sufrió un percance mientras estaba intentando preparar la torta preferida de Lady Di, Banofee pie, cuando parte de la preparación terminó en el suelo y la participante intentó agarrar con las manos la salsa para ponerla de nuevo en la fuente. Al momento de presentar el postre, el jurado realizó reiteradas preguntas a la actriz acerca del percance que sufrió y ella negó que este hecho hubiera sucedido.

Un día posterior y luego de la repercusión de su mentira, La Gunda declaró: “Me veo y no lo puedo creer”. Es por eso que en la emisión de este miércoles, apenas comenzó el programa, dio un paso al frente para realizar su descargo, pero Santiago del Moro la frenó y dejó que el jurado hablara primero.

“Yo ayer no probé tu torta porque vi como se cayó tu crema al piso. Vemos el programa de ayer y está confirmado que ese tofi está en tu tarta. Estas cosas no son aceptables en esta competencia, porque un cocinero nunca puede utilizar algo que estaba en el piso en algo que después le da a un comensal”, comenzó Damián Betular.

Automáticamente y al borde del llanto, Claudia expresó: “Les quiero pedir la oportunidad, a ustedes también, es inadmisible que haya usado algo del piso, no lo podía creer cuando lo vi”, arrancó La Gunda con el inicio de su descargo: “Lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y no sé porque dije que no lo había puesto”.

“Eso me genera mucha angustia y mucha vergüenza. Disculpen que me ponga así, me late mucho el corazón porque me avergüenza mucho. Me gustaría volver a ganarme la confianza de ustedes, que para mi es muy importante”, continuó la arrepentida actriz.

Para finalizar con esta defensa, Fontán trasladó sus respetos a sus compañeros: “Por respeto a ustedes, a Santi, al público, les pido, si sirve de algo, ir directamente a la gala de eliminación, si esto se me permite, seguir cocinando en estas codinas que yo respeto mucho. Me pongo a disposición de lo que ustedes decidan”, concluyó.

Mientras tanto, los dos miembros del jurado restantes también se redirieron al incidente: “a pesar de entenderte, tu actuación traerá consecuencias” declaró Donato de Santis. Por su parte, German Martitegui agradeció que ella haya confesado su error y aseguro que era un buen primer paso. “Directamente debería ser sancionado porque mintió”, pidió Alex Caniggia.

Finalmente, Claudia realizó el mejor plato de la noche, al que llamó “Un voto de confianza”, que conta de panceta al horno con repollitos, cebollas y ensalada. Pero, el jurado ya tenía determinado su castigo, el cual impedirá la actriz recibir estrellas en lo que dure su estadía en el programa, esto implica que no obtendrá ningún beneficio extra y deberá vestir el delantal negro. La estrella fue a parar a manso de María O’Donell, quien preparó el segundo mejor plato de la noche.

Claudia Fontán en Masterchef. Captura del vivo.