Claudia Fontán mintió en Masterchef y desató la furia de Damián Betular: “Me llego a comer algo del piso…”

La competencia se pone cada vez más difícil en Masterchef Celebrity y los desafíos complican cada vez más a los participantes. Este martes debieron realizar una réplica exacta de la tarta inglesa banoffee pie, pero Claudia Fontán tuvo algunos inconvenientes que provocaron el enojo de todo el jurado, principalmente de Damián Betular.

La Gunda es una de las mejores a la hora de cocinar, pero en el apuro por tener el plato de hoy a tiempo, la actriz tiró una parte importante de la preparación al suelo. Desesperada por poder recuperar algo del caramelo que había hecho, se lanzó al piso e intentó agarrar con las manos la salsa para ponerla de nuevo en la fuente.

Esa situación la vio Damián Betular quien se acercó a su isla y le advirtió que no usara lo que había recogido del suelo en la torta. Sin embargo, la Gunda les mintió y usó el caramelo para su presentación, lo que le valió que el chef, especialista en pastelería, no probara su plato por desconfianza.

Claudia Fontán en Masterchef. Captura del vivo.

“¿Esto está juntado del piso? Hay manos juntadas… Gunda, yo me llego a ver que me como algo del piso… Avisada estás”, le advirtió Damián. Y ella le juró que no usaría lo que cayó al suelo.

Sin embargo, al momento de la devolución, Betular le volvió a preguntar sobre sus ingredientes y le pidió que diga la verdad: “Gunda, ¿vos estás segura que lo levantaste del piso no lo volviste a poner en el contenedor?”

“No, no. Sino no tendría… Tenés un miedo de probarla… Yo entiendo que pueda dar a la duda, pero no. Puse en la torta primero, una parte, y después junté lo que quedó pegado en la fuente con una espátula”, dijo Fontán y Betular dejó el plato en la mesa, sin probarlo.

Luego, al ver a la artista al borde de las lágrimas le aclaró: “Gunda, yo no lo probé porque me quedé con la duda. Confío en vos, pero me da cosa. Pero igualmente cuando la corté está linda la base y está crocante. Yo te tenía mucha fe para hoy”.