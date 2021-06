Claudia Fontán se enfureció luego de ver la edición de MasterChef Celebrity y contó cómo se siente ahora

Este miércoles en “Intrusos” (América), Rodrigo Lussich contó el día de furia de Claudia Fontán luego de ver el programa “MasterChef Celebrity” (Telefé) de la noche del martes.

La rubia, también reconocida chef, sufrió un percance mientras estaba intentando preparar la torta preferida de Lady Di, Banofee pie. La edición del exitoso ciclo la mostró intentando levantar del piso una preparación que luego usó en su torta. Al ser consultada por Damián Betular, la mujer negó todo.

En el programa de la siesta de América, Lussich comenzó diciendo: “Nadie te contó el escándalo y los gritos de Claudia ‘La Gunda’ Fontán’ esta mañana por los pasillos de la radio donde trabaja. Una mañana intensa y desafiante, de indignación y de gritos después de su fallida participación anoche en ‘Master Tongo’ donde la producción eligió que se viera ese momento”, dijo el conductor.

“Después de que eligieron que eso salga al aire y de su ataque de furia, la frase que dijo fue ‘me perjudicaron, me expusieron, eligieron mostrarme así’. La indignación se escuchó por todos los pasillos de La 100 a la mañana y hay muchos testigos que escucharon sus gritos contra la producción de MasterChef que hoy la van a arreglar, va a pedís disculpas, tendrá una sanción porque tiene segunda parte este escándalo”, agregó el uruguayo.

Luego Adrián Pallares fue más allá con algunos datos extras: “Muchos dicen, y ella cree, que ayer Claudia Fontán quedó afuera de la final de MasterChef Celebrity debido a la decisión de producción de mostrarla en cuatro patas juntando en el piso desesperadamente ese caramelo que tenía que poner en la torta y después una cosa increíble para una persona adulta, que es mentir de esa manera”, manifestó el otro conductor.

“Anoche se quedó afuera de la final por decisión de la producción y lo sabe. Por eso esta mañana gritaba desquiciada en los pasillos de La 100”, dijo Lussich sobre el picante final del programa de televisión más visto de la televisión argentina.

Luego La Gunda habló con el programa a la salida de la radio y dijo: “No sé lo que pasó, no lo puedo creer... me fui a la banquina. Pero no se pierdan el capítulo de hoy”.

Como era de esperar las redes sociales tampoco se quedaron calladas y a través de memes y comentarios criticaron la actitud de la participante del reality de cocina.