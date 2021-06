Sol Pérez se sinceró sobre sus compañeros de MasterChef: “Lo más difícil fue volver después de haber quedado eliminada”

Una de las participaciones que generó más polémica en la segunda temporada de MasterChef Celebrity fue la de Sol Pérez. Desde su peleas con Dani La Chepi a su retorno tras el repechaje, que la llevó a casi las últimas instancias del certamen, fueron varios los momentos que la posicionaron en un lugar que por ahí no era demasiado agradable para los demás participantes. De hecho, en más de un cameo se veía que algunos estaban incómodos alrededor de la rubia.

Por eso, ahora que la final ya ha pasado, Sol se sinceró respecto a la actitud de varios ex colegas de las cocinas. Según contó, hubo momentos en los que se sintió destratada por sus compañeros, sobre todo tras su vuelta por el repechaje. Fue justamente esta condición lo que hizo que muchas de las estrellas que participaban consideraban que tenía privilegio, por volver al reality cuando varias instancias ya habían avanzado, pero había sorteado muchos sortilegios de las exigencias del jurado.

“Los primeros meses no los pude disfrutar tanto, ni sacar lo que realmente era, porque estaba muy metida en no equivocarme, en hacer todo técnicamente perfecto y no podía relajarme. Después me relajé y más allá de seguir cocinando bien, pude divertirme”, explicó en el programa radial Por si las moscas (La once diez).

El dedo señalador

“Lo más difícil fue volver después de haber quedado eliminada. Tener miedo de cómo me iban a recibir. Hubo de todo y nadie sabía cuál podía ser la respuesta, pero resultó ser lo mejor”, explicó sobre el clima que la esperaba al volver.

Cabe recordar que esta es una de las condiciones del programa, que propone la vuelta de dos compañeros que han sido eliminados en la carrera. Incluso la rubia sostuvo que “estuvo siempre claro que el repechaje existía y que el que volvía seguía la carrera”.

Algunas de las que más criticaron a las periodistas fueron Dani La Chepi y Andrea Rincón. Pero ahora fue su tuno y cuando fue consultada dijo: “Al haber sido yo (la que volvió), era apuntarme con el dedo a mí. Con Juanse no pasó lo mismo, él llegó bastante lejos también y volvió con el repechaje”.