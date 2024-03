El gigante proyecto personal de Sol Pérez por el que no va a Gran Hermano y no entrena hace más de un mes

Sol Pérez es de las figuras de la televisión que supo adaptarse y encontrar su lugar en el medio. Es que sin dudas dejó de ser “la chica del clima” para ocupar un lugar en paneles de programas como “Cortá por Lozano” y “Gran Hermano”, donde se destaca con su participación y opinión crítica.

En las redes, en su papel de influencer, sube contenido relacionado al gimnasio y a la moda, sobre todo los llamativos look que prepara para el debate del reality de Telefe, del que esta semana se ausentó. Es que la joven está enfocada en un proyecto personal muy importante por el que dejó todo.

Lo que pocos saben es que la modelo está próxima a recibirse de abogada, su prioridad por estos días. Luego de su casamiento con Guido Mazzoni, del que tanto se habló, se enfocó por completo en la facultad para poder sacar las materias que le quedan y así finalmente obtener el título con el que tanto soñó.

Para poder alcanzar su preciada meta, dejó de hacer ejercicio para usar ese tiempo para estudiar y también suspendió otras actividades. Incluso, esta semana no fue a los programas en los que trabaja y las redes las tuvo un tanto relegadas, y en algunas historias que subió se la vio rodeada de libros.

Sol Pérez se sinceró con sus millones de seguidores de Instagram

Ante esta situación, Sol compartió una interesante reflexión con sus millones de seguidores, con la que abrió un debate. Es que en su feed subió una foto frente al espejo en la que mostró su trabajado abdomen y contó cómo se sentía con el hecho de llevar un mes sin ir a entrenar.

Cabe resaltar que la modelo solo descansaba los días domingo del ejercicio, ya que incluso en vacaciones y durante su luna de miel entrenó en los gimnasios de hoteles o los lugares en los que se hospedaron.

Sol Pérez, a punto de recibirse de abogada. Captura de pantalla.

“Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite… pero hoy cuando me desperté con mi cabeza llena de mier*, me recordé que NO PASA NADA, que no hay que exigirse tanto a veces”, confesó la panelista.

“Se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo, los quiero!”, cerró al saber que del otro lado puede haber muchas personas en su lugar, como se lo hicieron saber en los comentarios.