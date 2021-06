Dani la Chepi no quiere que Sol Pérez salga como la ganadora de MasterChef Celebrity 2

Dani la Chepi y Sol Pérez se convirtieron en determinado momento del programa en las rivales de la segunda temporada de MasterChef Celebrity 2. Un comentario acá, otro por allá, un par de críticas y ya ni se podían ver con las cámaras encendidas o apagadas. En más de una ocasión una mencionó a la otra, siempre queriéndose desentender del evidente enojo y mala onda que había entre ellas. Pero a pasos de la final, la influencer no se quedó callada respecto a lo que piensa sobre la posibilidad de que la ex chica del clima gane.

Pérez en realidad volvió a ganarse su lugar luego del repechaje de MasterChef y a La Chepi no se la veía muy contenta, sobre todo cuando ella luego fue eliminada por un mal plato. Por eso, cuando fue consultada por Implacables, no se mordió la lengua sobre la otra rubia del reality culinario.

“¿Se venía la pregunta, no?”, dijo riéndose cuando los panelistas le cuestionaron sobre la posibilidad de que Sol ganara. Comenzó dando las razones: “Es que, para mí, los que se fueron se fueron. Ya está, te fuiste. En ese tiempo que no estuvo, tuvo tiempo para practicar, pero todos los demás no descansaron nunca”.

“¡No me gustaría que gane Sol Pérez porque no me gusta!”, aclaró para no dejar ninguna duda.

Su candidata preferida

“¡Quiero que gane Georgina o Candela pero no me gusta que gane Sol Pérez!”, dijo casi inmediatamente entre medio de risas. Refiriéndose a Georgina aclaró: “Con ella hablo más que con mi mamá. Le dicen ‘La tía’ pero es como una mamá y me parece que se lo merece”.

Y luego agregó: “Es una mina tan remadora de la vida, (…) y aparte cocina muy bien, aunque los chicos también. Gastón (Dalmau) y Cande (Vetrano), la verdad es que también me gustaría que ganen”, dijo, aunque parece que prefiere que gane cualquiera menos su rival.

Lamentablemente para el público, ya hubo algunos spoilers de los próximos episodios. Barbarossa fue la responsable de revelar que, al menos ella, ya está confirmada para la final. “Obviamente haciendo MasterChef, me faltaba una receta. Viste que teníamos que preparar un menú para la final”, reveló la actriz sin querer. Los mensajes explotaron por las redes.