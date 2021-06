MasterChef: lágrimas, bronca y tristeza en las redes por la eliminación de Cande Vetrano

La última gala de eliminación de “MasterChef Celebrity” (Telefe) estuvo marcada por las lágrimas y el enojo de los televidentes debido a la salida de Cande Vetrano. De esta manera, su amigo Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa y Sol Pérez quedaron más cerca de la final.

La joven actriz era una de las participantes más queridas por el público: su simpatía, dedicación y talento atravesaron la pantalla. Incluso, ella sonaba como firme candidata a la final, pero el sueño quedó trunco.

En la edición de ayer, las tres participantes tuvieron un duro reto -Gastón Dalmau pudo mirar toda la gala de eliminación desde el balcón por ser el mejor de la semana-. Pese a la guía y las indicaciones de Damián Betular, al jurado finalmente no le convenció la tarta de chocolate, caramelo y maní que realizó Cande Vetrano.

“Estoy tan agradecida. Me llevo todo el aprendizaje a nivel culinario y personal. El equipo es lo más. Y le quiero agradecer a mis compañeros, ellos hicieron que este camino sea copado, amable, fresco. Y a mi novio que me ayudó mucho en este camino. Me voy con el corazón contento y lleno de alegría”, destacó Vetrano en su despedida.

Más allá de las emotivas palabras de Betular, fue Gastón Dalmau, amigo de Cande desde la época “Casi ángeles”, quien no pudo contener las lágrimas y se lo notó desconsolado en TV.

“Cande, te amo, sabés todo lo que te quiero. Verte ir me da mucha tristeza. Es la competencia, son las reglas del juego y alguien se tenía que ir hoy”, dijo el exvocalista de la banda Teen Angels.

Por la salida de Cande, en las redes sociales compartieron distintos memes, además de remarcar su reproche por no ver a la actriz en la final. Incluso, algunos usuarios consideraron injusto el desenlace del último programa, ya que ninguna de las tres participantes se había lucido al máximo.

