Quién es Dani La Chepi, la influencer que ocupará el espacio de Belu Lucius en “MasterChef Celebrity”

Desde hace algunos meses ya se conocen los nombres de todos los integrantes de la nueva temporada de MasterChef Celebrity 2. Aunque no es la intención, muchos de los seguidores del programa han estado en un búsqueda de reemplazo por esos concursantes que en la primera temporada supieron ganarse su corazón. En esta misión de nido vacío, Dani La Chepi terminó siendo quien tomaría el lugar de la influencer Belu Lucius , con una vara alta para llenar el programa con recuerdos que maten de risa.

Actriz de profesión, humorista de corazón e influencer por casualidad, Daniela Viaggiamari comenzó su carrera cuando menos se lo esperaba. “No tenía un mango, estaba sola y sin trabajo con una nena de dos años y juntaba deudas”, contaba en una entrevista hecha por La Nación.

“Armé una cuenta para mostrar que era actriz y cantante: una especie de casting abierto porque ya no tenía tiempo de ir a pruebas. Y comenzó a participar Isa, pero porque a ella le divertía estar en los videos y además porque era madre 24x7, siempre estábamos juntas. Por suerte salió bien porque me vieron productores de dos radios, me ofrecieron laburo, luego llegaron marcas y de a poco fui armando un sueldito entre todo eso”.

Dani y su hija son inseparables.

A partir de ahí, su nombre sería conocido en el ámbito mediático y de las redes sociales como “Dani La Chepi”. Ella misma cuenta que desde los 16 años, ahora tiene 40, se considera “una actriz sin suerte”. Antes de conquistar al público con su personalidad, tuvo algún que otro trabajo en el medio. Participó en varias telenovelas, cantó con Cacho Castaña y condujo programas de radio.

Pero fue ese humor que nadie le quitaba lo que terminó por sacarla del pozo y hoy cuenta con 2.5 millones de seguidores en Instagram. Incluso terminó ganando un Martín Fierro Digital por “el mejor contenido humorístico”. “Nunca pensé que Instagram iba a explotar de esta manera. La publicidad está ahí. Es una gran ayuda para los artistas que no tuvimos suerte”.

Dani también ha trabajado como presentadora de algunos eventos.

Miedos y expectativa: Dani La Chepi en MasterChef Celebrity 2

“Al principio me negué, me daba mucho miedo”, confesó sobre su primera impresión sobre el programa. “Belu es del sindicato de influencers y cocina muy bien, entonces dejó la vara alta y yo de verdad que no sé nada, solo le cocino a mi hija para que sobreviva, pero tengo mil problemas de salud y soy muy limitada, la comida me aburre, como siempre lo mismo”, explicaba.

“Dos minutos después entendí que es horario central y que era la oportunidad que busqué toda mi vida. Hice bolos en mil novelas, en cine, la remé en dulce de leche, no lo podía dejar pasar”, dijo cuando se dio cuenta de que era una oportunidad que no podía dejar pasar.

El día en que firmó contrato con MasterChef Celebrity.

Por suerte, parece recibir algo de ayuda para no llegar con las manos vacías al programa: “Mi mejor amigo es chef amateur y me pasa consejos. Entonces le pregunto qué puedo hacer con una pechuga y él me dice que la rellene, y yo pienso ‘¿y cómo se rellena?’. Te juro que no entiendo nada, pero estoy comprometida y te googleo hasta qué es un espárrago”.

Aunque aun se espera la reacción de un público exquisito, la humorista revela que el equipo de concursantes de esté año puede llenar las expectativas. “Se armó un lindo grupo, muy sensible, hay amistad entre algunos. Yo desde el primer día, por ejemplo, me hice amiga de Andrea Rincón ” , y parece ser que ya se ha formado un nuevo dúo que reemplazara a “Las Bichis”, amistad de Sofía Pachano y Leti Siciliani.

Ya ha conquistado a miles de fans con sus videos de Instagram, así que puede que Dani La Chepi se convierta rápidamente en una de las preferidas del reality culinario. Solo deberá superar su obstáculo más difícil: la habilidad en la cocina.