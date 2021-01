Belu Lucius reveló el secreto que más incomoda a Santiago del Moro

La primera edición de MasterChef Celebrity llegó a su fin y consagró a Claudia Villafañe como la campeona del certamen . El día posterior a su culminación, algunos ex participantes del ciclo éxito de Telefe salieron a hablar y opinaron sobre la final. Una de ellas fue Belu Lucius , quién se refirió al tema y lanzó una inesperada confesión sobre un dato privado en la vida de Santiago del Moro.

La influencer dialogó este martes con Intrusos y sin filtro, mandó al frente al conductor del reality gastronómico que lideró las métricas del prime time desde su desembarco a la televisión. Todo comenzó cuando, aportando detalles sobre el “puertas adentro” del ciclo gastronómico, la humorista le contó al panel de Jorge Rial que con Del Moro tenía un vínculo de chistes y de compinches.

Santiago del Moro, el conductor de Masterchef Celebrity

“Él me chicaneaba a mí y jodíamos. También con su segundo nombre”, comenzó Lucius y añadió reveladora: “Su segundo nombre es Pascual. Él me llamó Fiona, cuando me disfracé de Grinch. Era una joda” y cerró sobre el tema: “Con lo que no se vio al aire haría otro reality”.

Su faltazo en la final de Masterchef Celebrity

Si bien quedó entre las finalistas, Belu Lucius no se presentó en la final de MasterChef Celebrity y esto abrió un largo escenario de preguntas entre los fanáticos del reality de cocina. “¿Por qué no fue?”, fue el cuestionamiento de varios y fiel a su estilo sincero, la humorista le respondió al panel de Intrusos lo que sucedió ante las dudas.

“No fui la única que no estuvo pero mi marido al ser deportista no podía mover las vacaciones. Al irme del certamen decidimos en familia tomarnos las vacaciones desde ese día, fueron muchos meses de grabación, lo hablé con la producción y se decidió que no esté”, reveló sin filtro sobre su decisión que la alejó de la gran final.

Respecto al triunfo de la ex de Diego Maradona, Lucius opinó: “Para mí iba a ganar Claudia sin saber cómo cocinaba pero digamos que todos poníamos una ficha en Claudia porque todos la queríamos ver en la tele. Pero ella tuvo que poner lo suyo”.

Finalmente, la influencer confesó que Rocío Marengo se fue del grupo de Whatsapp por considerar que “podía dar más”, que Vicky Xipolitakis no emite opinión en el chat y que con Sofía Pachano mantuvo una gran relación.