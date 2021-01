Claudia Villafañe es la gran ganadora del primer MasterChef Celebrity Argentina

MasterChef Celebrity edición Argentina llegó a su fin y con la primera edición se corona como ganadora Claudia Villafañe, la querida Tata. En una gala que recibió 26 picos de rating, haciendo honor a la audiencia que mantuvo desde su inicio, los jueces les dedicaron emotivas palabras y las dos finalistas recibieron la visita de sus seres más queridos, además del apoyo de varios de los participantes eliminados, que vinieron a ser parte de la final.

Las finalistas tenían un batalla reñida.

Después de que Santiago Del Moro anunciara las reglas de lo que sería su última noche en las hornallas del estudio, pasaron once los catorce participantes que estuvieron desde el inicio. El Polaco, Sofía Pachano, Vicky Xipolitakis, Leticia Siciliani, Belu Lucius, El Mono de Kapanga, Fede Bal, el Turco García, Nacho Sureda, Boy Olmi y Roberto Moldavsky fueron quienes las acompañaron sentados desde el costado y haciendo alguna que otra intervención. Pero tanto Claudia como Analía Franchín no pudieron contener su emoción cuando entraron us familiares. “¡Ay, mi alma, cuando veo a mi hijito entrar!”, dijo Analía cuando llegó Benicio acompañado de su abuela. A Villafañe la acompañaron Dalma y Gianinna, que hasta revelaron de donde viene el famoso “Tata”: “Fue Benja y, ahora, Roma se copió. Pero el inventor del nombre fue él”, dijo la hija mayor.

La batalla por el premio

La instrucción para ambas ya se conocía del día anterior: debían preparar en 90 minutos una entrada, un plato principal y un postre dignos de un restaurante de máximo nivel. Quien se acercara más a la excelencia que los jueces esperaban, sería quien se llevaría el premio.

Al principio, ambas se desesperaron cuando les informaron que solo tenían tres minutos para poder ingresar al mercado. Pero cuando ya parecía que su oportunidad había pasado, los jueces les informaron que podían regresar cuantas veces quisieran.

Desde que tocaron los ingredientes, la Tata y Anália ya tenían claro su plato. La primera se decidió por una burrata con tomates confitados, frutillas y vinagreta de vainilla como entrada, un solomillo de cerdo envuelto en conejo y panceta de plato principal eligió y un cremoso de chocolate blanco con helado de banana para el postre. Por su parte, la segunda finalista pensó una entrada de carpaccio de portobellos, como plato principal un pulpo grillado y, de postre, durazno asado con almíbar de naranja, ricota casera y praliné de nueces.

A los jueces se les hinchaba el pecho de orgullo. “Es de un restaurante que yo recomendaría a la gente para que vuelva”, fueron las palabras de Germán Martitegui a Analía. Mientras que Damián Betular, dio sus felicitaciones a Claudia: “Cuando la simpleza está perfectamente hecha pasa esto”. Los dos con Donato De Santis tuvieron una difícil decisión, en donde coincidían que hubieran preferido un empate.

Pero finalmente el anuncio fue: “La ganadora de Masterchef es...la Tata”, y el estudio estalló de emoción. La Tata no podía contener su emoción y dedicó su triunfo a aquellos que no la podían acompañar: “Falta gente que me gustaría que esté acá, como mi nieto Benjamín, que está con su papá, y Roma, que su papá no quiere que la muestren en televisión. Mi mamá, que está mal de salud, y el papá de mis hijas que no está...”.

Sus dos hijas tampoco pudieron evitar las lágrimas. Dalma hasta le dedicó un posteo en redes: “¡Siempre con vos! ¡Para siempre los 4 juntos! ¡Gracias Babu! ¡Gracias Tata! (el flequi de la Tata esta así porque la tiramos a la pileta! )”.

La foto que Dalma compartió por el triunfo de su mamá.

MasterChef Celebrity NO está arreglado

Después de las declaraciones de Ángel de Brito sobre quien era la ganadora, horas antes del programa final, Dolly Irigoyen salió a defender el programa en el que fue jurado por un corto tiempo, cuando Martitegui quedó contagiado por Covid-19. “Yo leo en las redes sociales que dicen que está todo arreglado y no es así, deben confiar más”, comenzó diciendo en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

“El jurado come inmediatamente, terminan el plato y deciden, pero deciden sobre los aciertos y los errores. A veces quemás algo, lo pasás del punto de cocción o está crudo o no tiene sal, y lo sentís al probar. Un plato te emociona o no te gusta, te da ganas de seguir comiendo o decis ‘por Dios, ¿Qué quiso hacer acá?’”, explicó sobre como funciona el método del reality culinario.