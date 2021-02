Dalma y Gianinna Maradona, agradecidas con la joven que relató una experiencia emocionante junto a Diego

Diego Armando Maradona es uno de los argentinos más queridos y que siempre será recordado e idolatrado. En medio de los escándalos judiciales tras su muerte, muchos han hablado de él, bien y mal, y sus hijas siempre han salido a recordarlo con orgullo.

En las últimas horas, la usuaria de Twitter Mariana Copland compartió en dicha red social una experiencia que vivió con El Diez, en 2007, cuando ambos estaban en un centro de rehabilitación. Ella le agradece a Diego salvarle la vida y tanto Dalma como Gianinna compartieron el hilo y volvieron a pedir Justicia.

A través de sus historias de Instagram, las hijas de Claudia Villafañe y El Diez mostraron lo dicho por la usuaria y sumaron sus propios mensajes, haciendo hincapié en que pese a todo, su papá siempre intentó ser amoroso y empático con los demás.

Redes

Redes

Gianinna se volcó a los recuerdos fotográficos mientras que Dalma escribió: “En los últimos seis años vi como te fuiste apagando de a poco y vi a todos los que te ayudaron a que eso no sucediera. Por eso, no voy a parar hasta hacer justicia. Igualmente, nada va a borrar lo que fuiste y lo que sos. Esta es una de las tantas anécdotas que me hacen sentir orgullosa de ser tu hija”.

Redes