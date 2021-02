Además de cocinera amateur es cantante: el tema de Dani La Chepi que no conocías

Dani La Chepi ya la rompe en MasterChef Celebrity 2, pero la verdad es que tiene un talento (desconocido para muchos) que hasta le habría permitido ser parte del Cantando, el programa producido por Marcelo Tinelli que presentó batalla al reality culinario.

Por las redes se hizo conocida por su humor y los divertidos videos con su hija, es esta misma faceta de humorista e influencer lo que la hizo famosa. Hoy se hace conocida por toda Argentina con apenas tres episodios en MasterChef y el cómico incidente con los espárragos (aunque le dio un plato ganador a los ojos de los jueces). Pero la verdad es que La Chepi también debutó recientemente como cantante.

“Dicen que los sueños se hicieron para cumplirse”, escribió Dani el 20 de diciembre de 2020, cuando estrenaba una canción con la que se lanzaba como cantante. Junto a la cantante, locutora y actriz de doblaje Evelyn Botto, el hit “Que vas a hacer” llegó a más de 1.5 millones de reproducciones y tiene más de 134 mil likes en YouTube. En el momento de su estreno quedó en el puesto 14 de tendencias del portal de videos más famoso del mundo.

Bajo la producción de Fede Plaate y la dirección de Agus Franzoni, la canción es en honor al empoderamiento femenino. Como participación especial, el galán del video al que La Chepi le hace desaire, es el mismo Hernán Drago, actor y modelo de momento.

Escuchala ahora:

Hernán Drago sorprendió con un nuevo estilo

“¿Y este quién es?”, escribió el modelo en una Storie donde se lo puede ver con un color gris, un cambio radical de look. “(Pista: no soy el abuelo de Heidi)”, especificó jugando con sus seguidores, que quedaron totalmente sorprendidos.

El modelo apareció con un tono gris.

Lo cierto, y para alivio de sus fans, el también actor revelo que este cambio es solo temporal. Se lo hizo para una de sus interpretaciones en el ciclo de Guido Kaczka, Bienvenidos a Bordo, y esta vuelta hacía de Ricardo Montaner. “Siempre trato de ser funcional para lo que se me contrata. La gente se divierte mucho y esto empezó con un juego televisivo”, contó.

“Mi profesión me lleva a esto, a hacer un programa muy sano, cuidado, para toda la familia y me toca ser una pata del programa que es esto. Lo voy a tener pensado este look para dentro de unos años”, confesó cuando fue consultado por Mitre live.