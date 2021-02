Sofía Pachano debutó en Cocineros Argentinos y aconsejó a los nuevos participantes de MasterChef Celebrity

Muy enamorada y transitando un gran momento personal y profesional, Sofía Pachano llegó al programa de la Tv Pública “Cocineros Argentinos” con gran emoción y expectativa ante el nuevo desafío.

El pasado lunes 22 de febrero, el mismo día del regreso de “MasterChef Celebrity 2” en Telefé, la hija de Aníbal Pachano se sumó al reconocido grupo de chefs y reposteros populares.

A través de un comunicado de la señal nacional se conoció la nueva incorporación de la actriz al ciclo de cocina: “En su 13° temporada, el clásico de la gastronomía sumará a Sofía Pachano, para que junto con Juan Braceli, Juanito Ferrara y equipo seguirán descubriendo en vivo los aromas y sabores de todo el país”, informaron.

Antes de su ingreso al piso, la producción del programa recibió a Sofía con un video de la joven cuando era pequeña y un saludo de sus padres y amigos.

En su primer programa Sofía cocinó la receta de los canelones de ricota y espinaca que le enseñó su abuela.

En una entrevista con el programa radial “Agarrate Catalina”, Sofía le dejó un mensaje a los nuevos participantes de “MasterChef Celebrity” y dijo: “No hagan dos platos, practiquen mucho en sus casas y escuchen muchísimo a los jurados”, aseguró y luego comentó sus expectativas con los nuevos famosos: “(Alex) Caniggia me da curiosidad tal vez por la fuerza mediática que tiene pero (Claudia) Fontán me parece que va a ser una participante interesante también”.