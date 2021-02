Dani La Chepi lloró de la emoción con la devolución de Germán Martitegui en MasterChef Celebrity 2

Dani La Chepi va marcando buen camino en lo que va de MasterChef Celebrity 2. Después de una victoria el lunes junto a su equipo, la influencer logró dejar sorprendido a uno de los jurados más exigentes, Germán Martitegui.

La prueba de este miércoles sería lo que permitiría a los participantes acceder a las primeras medallas de la competencia. Después de una elección de parejas (que quedaron en: María O’Donnell y Juanse; Sol Pérez y Gastón Dalmau; Georgina Barbarossa y Candela Vetrano y Flavia Palmiero con Dani La Chepi) los participantes debían ingresar a una cabina donde el dinero volaría. De allí su plata para poder realizar la compra en el mercado.

A pesar de que la humorista y su pareja tuvieron la menor cantidad de dinero, supieron ingeniárselas para armar buenos platos. Manos a la obra, Dani se decidió por el plato preferido de su hija : un muslo sellado a la sartén, bañado en caldo y acompañado por unas papas a la mostaza. De apariencia casero y sin grandes pretensiones, la influencer fue criticada por los jueces desde la presentación al jurado.

Los espárragos cortados al estilo de decoración sorprendieron a Damián Betular: “Pensé que eran chauchas”. Martitegui le consultó divertido: “¿Y la punta del espárrago?”. “Se la saqué”, dijo un tanto desorientada La Chepi. “Nunca comí un espárrago en mi vida. Lo probé hoy y me gustó mucho”, tuvo que confesar y luego explicó que la cabeza la iban a sentir en el caldo.

La sorpresa de la noche

Pero al probar el plato, la cara de los jurados cambio. “Está rico, está sabroso. Esa salsa tiene sabor a comida rica de casa”, dijo sorprendido Martitegui. “Ese ají al vinagre al final le aporta muchísimo. Es raro haberlo calentado, pero le da un sabor a un guiso medio escabechado que sorprende”, explicó mientras veía que a la participante le comenzaban a salir lágrimas de los ojos.

“¿Qué parte de lo que te dije te emocionó?”, preguntó Germán. “Sabor a la familia”, alcanzó a decir ella. “Mi hija siempre me dice que lloro por todo y le prometí que no iba a llorar. Yo quiero divertir a la gente, y no tenía motivos para llorar. Hasta que dicen ‘familia’...”, explicó detrás de escena.

“Mi papá cocinaba mucho, y la salsa esa me lleva a mi viejo. Mi viejo está, pero tuvo un ACV cuando quedé embarazada de mi hija Isabella; hace ocho años está postrado y... es durísimo”, reveló la influencer frente a la consulta de Santiago del Moro

“Que te transporte ahí quiere decir que algo bien hiciste en este plato”, le dijo Betular.

A pesar de que con su pareja no llegaron a ganar las medallas, que quedaron para Candela y Georgina, esta tercera noche fue un triunfo para Dani La Chepi.