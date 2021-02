MasterChef Celebrity: Analía Franchín bancó a Sol Pérez y dijo que los demás famosos “son del montón”

Este lunes comenzó en Telefé la segunda edición del reality de cocina más exitoso de la televisión argentina “ MasterChef Celebrity 2 ”.

En la presentación de los participantes estuvieron presentes, además del jurado, cuatro de los famosos de la edición 2020 entre Claudia Villafañe y Analía Franchín , campeona y subcampeona respectivamente.

En diálogo con el programa radial “Por si las Moscas” (AM La Once Diez), Analía Franchín opinó sobre el nuevo grupo de figuras del reality de formato internacional y dijo: “Hacer un mejor show de lo que fue va a ser imposible, porque nosotros éramos únicos”, comentó la periodista.

Luego agregó: “Hay famosos que entran sabiendo que el programa fue un éxito rotundo y se creen que los convocaron porque son personas importantes, y son uno más del montón”, disparó sin filtro la polémica influencer.

“Lo bueno es que el jurado te baja de un hondazo. Después hay otro que amenazó con irse, se ponen muy nerviosos, el ego hay que sacárselo para ponerse el delantal de la cocina y demostrar que sos un buen jugador”, dijo Franchín a modo de consejo.

“Se van a tener que bancar las devoluciones. Me choca un poco que digan que no cocinan nada, no vas a ganar un reality así. Daniel (Aráoz) me encantó y descubrí un Alex (Caniggia) que no conocía, le da mucho color al programa. No me va la gente que se cree más que otro, creo que se equivocaron de programa”, declaró Analía y apostó por Sol Pérez como la futura ganadora.