Claudia Villafañe y Analía Franchín protagonizarán la final “maradoneana” de Masterchef Celebrity

El lunes 18 de enero -o también conocido como “el lunes próximo”-, a las 22:30, llegará a nosotros el momento clave; uno de los que más expectativas ha generado, no solo en lo poco que ha transcurrido del 2021, sino de gran parte del 2020 también. Por primera vez, a través de la pantalla de Telefe y de Canal 9 Televida, podremos escuchar a Santiago Del Moro decir: “Cocineras, manos arriba” , en femenino. Y es que ese lunes (y no el domingo 17, como se había especulado al comienzo), podrá verse y vivirse con una gran intensidad la esperada final de Masterchef Celebrity , el reality show que llevó a un grupo de celebridades argentinas a demostrar sus habilidades culinarias. Y que, semana a semana, convirtió esta competencia en duelos personales, y en momentos de mucha emoción en la medida en que las famosas y los famosos abrían su corazón y contaban sus historias más íntimas. Y en uno de los contenidos más comentados en las redes sociales.

La periodista se convirtió en la primera finalista, y su plato fue el mejor de la noche del jueves en Masterchef Celebrity.

La final de Masterchef Celebrity, como ya dijimos, tendrá a dos mujeres como protagonistas; y podría decirse que se trata de una final “futbolera y maradoneana”. Por un lado, estará Claudia Villafañe, “La Tata” . La ex mujer de Diego Maradona y quien tuvo que atravesar los momentos posteriores a la muerte del ex campeón del mundo mientras participaba del exitoso programa, se ha convertido en una de las participantes preferidas, tanto del público -que, a diferencia de otros realities, no ha tenido una participación activa de las decisiones del programa por medio de votaciones-, como del propio jurado. Y la mamá de Dalma y Giannina Maradona ha dejado bien en claro que realmente tiene talento para la gastronomía.

Los jurados de la primer temporada.

Del otro lado del cuadrilátero -o, mejor dicho, de la cocina- estará Analía Franchín. La excéntrica periodista y conductora, que saltó a la fama luego de su romance con el empresario, amigo y ex representante de Maradona, Guillermo Coppola, “Analia” -sin acento en la “i”, tal y como la bautizó el cocinero italiano y jurado, Donato De Santis- también demostró tener un talento natural para los sofisticados platos que pidió el jurado a lo largo de todo el programa. Y ello, sumado con los extravagantes peinados con que acompañó todas sus participaciones, la llevaron a ser la segunda de las finalistas y quien intente alzarse con el título de La Mejor Celebridad Cocinera.

La semi

Este jueves por la noche, en la pantalla de televisión se pudo ver y vivir la última semifinal del programa más exitoso de la actualidad, Masterchef Celebrity. A “La Tata” y a “Analia” (italianizado, y sin tilde ni acento en la “i”) se les sumó El Polaco entre los participantes que aspiraban a “la Gran Final”. Y fue en fallo dividido -como lo amerita esta instancia- que el jurado compuesto por Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular (el tradicional) -y con participación especial de la cocinera histórica Dolli Irigoyen (quien ya había participado haciendo algunos reemplazos)-, eligió a las dos finalistas. Y decidieron que El Polaco se quede a las puertas de la esperada definición.

De cara a la última de las semifinales, el desafío para Villafañe, Franchín y El Polaco fue lucirse con un plato a libre elección. Dispusieron, como ya es un clásico, de tres minutos para hacer la selección de ingredientes en el mercado; mientras que en sus respectivas estaciones se encontraron con utensilios e ingredientes ocultos que debían utilizar en sus preparaciones “sí o sí”.

Los platos y la degustación

La primera participante en pasar al frente para que los jurados degusten su plato fue Analía Franchín. Lomo en reducción de vino, y salsa de puerros fue el sofisticado plato que presentó. El Polaco, en tanto, se lució con un pollo relleno , aunque -de acuerdo a la devolución de los jueces- no estuvo fino en la preparación de la salsa que acompañaba- Y, para el final, quedó la obra de Claudia Villafañe, quien hizo gala de sus habilidades con una lisa a la manteca con vino blanco . Y, más allá de las buenas devoluciones, le cuestionaron el sabor y la falta de sal.

Al momento de la deliberación y veredicto, había un plato favorito ya, y eso había quedado en claro con las devoluciones: el de Analía. De hecho, fue el primero de los platos y la primera participante que Betular anunció como finalista. A partir de allí, toda la atención -y la tensión- quedó enfocada en definir al segundo (o la segunda) finalista.

Claudia Villafañe es la segunda finalista de Masterchef Celebrity. Telefe

Martitegui, con su postura siempre parsimoniosa y dura, fue el encargado de anunciar a Claudia como la segunda finalista. “Qué difícil que es esto (pausa). Claudia Villafañe”, sintetizó de manera escueta. Ello no evitó que Villafañe se emocionara hasta las lágrimas. “Es muy difícil poder hablar y sacar todo lo que tengo adentro. Dalma me dijo que no había que llorar en tele”, destacó la empresaria, invadida por el llanto.

Sin abandonar la emoción, Claudia agregó: “me tocó hacer esto en un momento de pandemia, sin laburo; me costó mucho aceptarlo y lo disfruté muchísimo. Espero estar a la altura de la final”.

El último de los eliminados, El Polaco -en tanto- se despidió con su verborragia característica. “La pasé muy bien, me sentí muy cómodo. Me llevo un amigo, que es el Turco (García, el ex futbolista que también participó del certamen), y la pase re bien, aprendí un montón”, fueron las palabras finales del músico.