Roxy Vázquez y Lapegüe dieron su descargo por el Graph grosero de TN sobre Boca: “Una medida disciplinaria”

El equipo detrás del noticiero matutino De 6 a 10 en TN se vio envuelto en una polémica luego de que un desagradable graph sobre la derrota de Boca en la Copa Sudamericana apareciera en pantalla.

Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez, los conductores del programa, se vieron obligados a pedir disculpas en vivo y anunciaron una “medida disciplinaria” contra el responsable del desafortunado texto.

La situación se desencadenó a las 7:05 de la mañana, cuando Vázquez estaba leyendo una noticia sobre la Copa Sudamericana y notó algo inusual en el texto. “Ah, y a Boca se lo garcharon en Brasil”, rezaba el polémico graf, pero la locutora detuvo su lectura antes de pronunciarlo en voz alta.

En el descargo al aire, se comunicó una sanción disciplinaria para el empleado de TN responsable de la creación y emisión del desafortunado mensaje.

“Tenemos que contar que hoy durante la lectura de los títulos de las 7 de la mañana, que justamente me tocaban a mí, hubo un texto escrito inapropiado que no salió al aire... Salió al aire escrito, pero no salió al aire mi voz contándolo y no tiene nada que ver con la política de TN”, expresó Vázquez en un descargo en vivo.

Lapegüe se sumó a las disculpas, calificando el incidente como un “error” que “no tendría que haber salido nunca al aire”.

Así fue el momento en el que apareció el graph grosero

Además, confirmó la aplicación de una medida disciplinaria contra el responsable del graf: “Ya ha sido tomada una medida disciplinaria a esa persona que ha querido hacer un chiste de mal gusto verdaderamente”.

Ambos conductores expresaron su decepción por lo ocurrido y destacaron el compromiso del equipo con brindar información de calidad.

“Es una aclaración y corresponde que pidamos disculpas en nombre de todo este equipo que siempre lo que trata es de llevarte la mejor información, obviamente. Fue un error y pedimos disculpas”, concluyó Vázquez.