Nuevas esperanzas para los mugggles: HBO Max planea un serie de Harry Potter

Tiemblan los portales y se escuchan gritos de festejo en las casas: Harry Potter podría volver, y no hablamos del mundo mágico, sino de la misma historia que atrapó a miles de “muggles” en el mundo. El universo de J.K. Rowling podría haber encontrado una nueva oportunidad para revivir. HBO Max ya está en negociaciones para armar una serie de la saga que tuvo 8 películas y que terminó en 2012.

Hermione (Emma Watson), Harry (Daniel Radcliffe) y Ron (Rupert Grint) serán un trío difícil de reemplazar.

El niño de la cicatriz y “aquel que no debe ser nombrado” vuelven con un proyecto del que aun se sabe poco, pero que ya encendió las esperanzas de miles de potterheads (nombre que reciben los fanáticos de los libros y películas de Harry Potter). Según las informaciones de The Hollywood Reporter, recién se están dando los primeros pasos en esta propuesta y no se sabe muy bien cuál es el rumbo que la serie tomaría. En duda queda entonces si será un reboot o una continuación de ciertos aspectos de la historia.

Lo que si se sabe es que Warner Media, ejecutivos a cargo de la saga, ya han mantenido las primeras conversaciones con quienes podrían ser los guionistas y las propuestas que han traído. “No hay ninguna serie de Harry Potter en desarrollo en el estudio o en la plataforma de streaming”, afirmaron en un comunicado de THR para calmar las aguas, explicando que por ahora es solo una idea.

Las 8 películas recaudaron más de 7.000 mil millones de dólares.

Los derechos de cualquier decisión que se tome sobre una expansión de este universo cae también en manos de su creadora, J.K. Rowling. La serie de siete libros que escribió se ha convertido en una de las más famosas y más vendidas de todos los tiempos. Solo hablando de la adaptación de ocho películas, la cifra de recaudación en de más de 7.000 millones de dólares.

A pesar de que se ha podido conocer más sobre el mundo mágico de Hogwarts con la nueva sags “Animales Fantásticos y donde encontrarlos”, no han tenido el mismo éxito avasallador que la franquicia original.

Quedará en espera conocer nuevas noticias que puedan llegar desde el Callejón Diagon.