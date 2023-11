¿La recordás como ‘Luna Lovegood’? Así luce ahora Evanna Lynch, nadie lo puede creer

Evanna Lynch, la inolvidable Luna Lovegood de la saga Harry Potter, luce un cambio espectacular después de 12 años.

La reconocida actriz, que nos cautivó con su interpretación, sorprendió al público con un aspecto muy diferente al que recordábamos de su época en Hogwarts.

Hasta hace poco tiempo, solíamos ver a Evanna como una rubia distintiva, pero últimamente, la hemos visto luciendo un tono de cabello moreno.

Luna Lovegood fue uno de los personajes más entrañables de la saga Harry Potter

Durante más de una década, Lynch mantuvo su característico cabello rubio platino, pero recientemente decidió dar un giro total a su imagen, compartiendo esta transformación en sus redes sociales.

En un mensaje jocoso, compartió: “¡Aquí está mi nuevo look! Siento que el rubio me queda mejor, pero últimamente en todos mis sueños lucía constantemente estos glamorosos y brillantes mechones color cuervo por alguna razón”.

Así se ve hoy Evanna Lynch

Además, agregó: “Sentí que mi gemela oscura y sombría me estaba acosando, ¡así que tuve que convertirme en ella! Tengo muchas ganas de volver a cortarlo, pero esperaré más orientación sobre mis sueños”.

Más fotos de Evanna Lynch en la actualidad con 32 años

Sin duda, esta transformación dejó a sus seguidores encantados, afirmando que, a pesar del cambio, sigue siendo igual de hermosa.

Evanna Lynch debutó en la pantalla grande con tan solo 16 años, interpretando a la excéntrica Luna Lovegood en la saga de Harry Potter.

Desde muy joven, estaba enamorada de los libros de J.K. Rowling y mantuvo una correspondencia con la autora, lo que finalmente la llevó a presentarse al casting y ganar este icónico personaje entre miles de aspirantes.

Además de su trabajo en la famosa saga, Lynch continuó su carrera en diferentes producciones, incluyendo su participación en series animadas como Middle School Moguls y El ascenso de las Tortugas Ninja, además de aparecer en Testigo mudo y participar en diversos cortometrajes.

A sus 32 años, Evanna ha incursionado en la escritura con el libro The Opposite of Butterfly Hunting, donde comparte su lucha con los trastornos alimenticios, mostrando otra faceta de su vida. Además, ha incursionado en el teatro y ha sido copresentadora del programa Just Beings Podcast.

