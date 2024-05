Daniel Radcliffe confesó que le temía a un actor de “Harry Potter”: de quién se trata

Todos aquellos artistas que formaron parte del universo mágico de la saga de “Harry Potter” compartieron muchísimas horas de trabajo juntos. Entre ellos, el más destacado es Daniel Radcliffe, el gran protagonista.

Alan Rickman y Daniel Radcliffe. / Archivo

Este joven confesó que durante los rodajes de las primeras tres películas estuvo muy incómodo grabando con un actor que se tomó muy en serio su personaje. Se trata de Alan Rickman, quien interpretó a Severus Snape.

Alan Rickman y Daniel Radcliffe. / Archivo

En los inicios de la saga, este personaje parecía ser uno de los seguidores de Lord Voldermort, pero con el correr del tiempo todo cambia. Más allá de estos detalles, la personalidad del profesor ees muy intimidante y esto provocó un gran miedo en Radcliffe quien era muy joven para ese entonces.

Alan Rickman y Daniel Radcliffe. / Archivo

En un podcast llamado “Happy Sad Confused” que se grabó en 2024, el actor que encarnó al “Niño que sobrevivió” contó todos los detalles al respecto. “Estaba tan intimidado por Alan Rickman. ¿Cómo no vas a estarlo con esa voz?”, dijo.

Alan Rickman y Daniel Radcliffe. / Archivo

Luego comentó: “Incluso al escuchar esa voz, olvidas lo baja que era hasta que resuena a través de ti. Me sentí muy intimidado por él durante las primeras tres películas. Estaba aterrorizado por él y pensé: ‘Me odia’. En algún momento vio que yo realmente quería hacer esto y trabajarlo”.

El emotivo recuerdo de Daniel Radcliffe sobre Alan Rickman

Por otro lado, Daniel no olvidó para nada el gran vínculo que logró tener con el actor que murió en el año 2016. Sobre él, aseguró que estuvo presente en cada trabajo escénico en el que se presentaba el pequeño: “Fue una de las primeras personas en decirme: ‘Deberías buscar un ‘coach’ de voz e investigar todo eso’. Tengo tanta suerte. Escucharle decir que es muy agradable. Gracias por enseñarme eso”.

Alan Rickman y Daniel Radcliffe. / Archivo

Más adelante en la entrevista, el conductor del podcast le mostró un fragmento de una charla que Rickman dio para los medios y habló del joven que formóparte del elenco de “Harry Potter”. En el mismo, el fallecido decía: “Un orgullo enorme ir a verlo al músical [How to Succeed in Business Without Really Trying]. ¿Cómo se atreve a bailar tan bien como los bailarines de Nueva York? Trabajó en ello”.

Ante las imágenes, Daniel respondió: “Gracias por enseñarme eso. Nunca había visto eso antes. Gracias”.