Desde Emma Watson a Natalie Portman: las figuras del feminismo en Hollywood

Sin lugar a dudas, en el mundo del cine de Hollywood hay centenares de mujeres que trabajan y hacen respetar su lugar, como también ocurre en la música. En el grupo hay algunas que son reconocidas en el globo por su trabajo relacionado al feminismo ¿quiénes son?.

(Imagen ilustrativa)

A través de expresiones en ocasiones particulares como entregas de premios, posteos en las redes sociales y discursos en eventos feministas, ciertas artistas se han consolidado por sus trabajos al respecto de estas temáticas y, por lo mismo, son tan queridas como criticadas.

Emma Watson, la embajadora de buena voluntad

Desde los 24 años, Emma Watson ya estaba involucrada en la promoción de la educación de las niñas durante varios años. También ha trabajado en la promoción del comercio justo y la ropa orgánica, y ha servido como embajadora de Camfed International, un movimiento dedicado a educar a las niñas en las zonas rurales de África. Por esta razón, en 2014 fue nombrada Embajadora de buena voluntad de la ONU.

Emma Watson.

Natalie Portman y un secreto polémico

En una de las conferencias de prensa del Festival de Cannes 2023, Natalie Portman aprovechó la presentación de la película en la que coprotagoniza junto a Julianne Moore, “May December”, para pronunciar un discurso feminista y reivindicar el papel de la mujer en cualquier evento. “Se espera que nosotras, como mujeres, nos comportemos en este festival como se supone que debemos hacerlo, y como se supone que debemos lucir y comportarnos”, comentó entre otras cosas.

Natalie Portman.

Además, durante el Women’s March de Los Ángeles, Portman sorprendió con su testimonio al confirmar que había sido “sexualizada” por diversos productores. “A los 13 años, cuando abrí por primera vez un fan-mail, me encontré con una fantasía sexual de violación que un hombre me había escrito”, aseguró.

Emma Thompson, un ejemplo de dureza

Tras actuar en un desnudo dentro de la película “Good luck to you, Leo Grande”, la actriz habló sobre su cuerpo y fue directa sobre la situación que viven las mujeres en la industria. “A las mujeres nos han lavado el cerebro toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos. Ese es el hecho. Y todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos, y que todo está mal en nosotras. Es lo más duro que se puede hacer. No estamos acostumbrados a ver cuerpos en la pantalla que no han sido tratados”, aseveró.

En la conferencia de prensa, sumó: “Todo lo que nos rodea nos recuerda lo imperfectas que somos: todo está mal con nosotras. Tienes que tener un aspecto concreto”.

Emma Thompson.

Reese Witherspoon y un proyecto feminista con futuro

Esta famosa actriz ha sido una de las líderes del movimiento contra el acoso ‘Time’s Up’ y está comprometida con la búsqueda de una mayor representación femenina en la industria del cine. Es por eso que fundó Hello Sunshine, su propia compañía cinematográfica, desde donde impulsa y crea historias hechas por y para mujeres. Entre sus producciones se encuentran series como ‘Little Fires Everywhere’.

Reese Witherspoon en la fiesta post Oscars de Vanity Fair en el 2020. (Photo by Evan Agostini/Invision/AP, File)

Miley Cyrus, tan explosiva como talentosa

Aunque siempre fue muy polémica respecto a estas temáticas, desde la música dio su salto monumental con “Flowers”. En ella, el mensaje principal es que las mujeres aprendan a amarse a sí mismas sin depender del amor de una pareja. “Puedo comprar mis propias flores, puedo escribir mi nombre en la arena, hablarme por horas”, expresa.