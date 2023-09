Así luce hoy Bonnie Wright, la actriz que interpretó a Ginny Weasley en Harry Potter

A lo largo de una década, la historia del joven mago de Hogwarts cautivó a generaciones enteras, y Ginny Weasley, la valiente hermana menor de Ron, desempeñó un papel crucial en la trama al convertirse en la novia de Harry Potter.

Con más de 20 años transcurridos desde la primera película de la saga, “Harry Potter y la piedra filosofal” (2001), hasta la última entrega, “Harry Potter y las reliquias de la muerte Parte 2″ (2011), los actores que dieron vida a estos inolvidables personajes han experimentado cambios notables a lo largo del tiempo.

Así luce la intérprete de Ginny Weasley en Harry Potter.

En el caso de Bonnie Wright, la actriz británica ha seguido su camino tras la conclusión de la saga. Ha estado involucrada en proyectos cinematográficos, incluyendo su papel como productora en su propia película, “Separate We Come, Separate We Go”, en 2012.

También ha incursionado en la televisión y ha desarrollado una carrera en el modelaje, donde ha podido proyectarse a lo largo del tiempo.

Bonnie Wright será madre a fines de este año

Recientemente, Bonnie Wright compartió una emocionante noticia en su vida personal: a sus 32 años, anunció que se convertirá en madre por primera vez a finales de este año. Este acontecimiento la llenó de alegría y la comunidad de fanáticos de Harry Potter celebró la noticia con entusiasmo.

Además de sus logros en el mundo del entretenimiento, Bonnie Wright es una activista comprometida, utilizando sus redes sociales para crear conciencia sobre cuestiones humanitarias y la lucha contra la pobreza global.

En marzo de 2022, Wright contrajo matrimonio con Andrew Lococo, un empresario estadounidense, lo que marcó otro hito importante en su vida personal. Su compromiso con el activismo y su futuro como madre y esposa demuestran la versatilidad y profundidad de esta talentosa actriz.

Bonnie Wright, quien inmortalizó el papel de Ginny Weasley en la saga de Harry Potter, ha experimentado cambios significativos en su vida y carrera desde el final de la franquicia.

Su anuncio de embarazo y su compromiso con el activismo demuestran que continúa creciendo y evolucionando, inspirando a sus seguidores a través de sus múltiples facetas.

