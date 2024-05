Diego Schwartzman anunció su retiro del tenis y este será su último torneo

Diego Schwartzman, uno de los mejores tenistas argentinos, anunció su retiro del tenis para 2025. Con una extensa carta que subió en sus redes sociales, el Peque confirmó que continuará jugando lo que resta del 2024 y que el año próximo dirá adiós en su país, seguramente en el Argentina Open que se disputa cada febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Esta noticia impactó al deporte argentino y dejó un sabor amargo a todos los amantes del deporte de la raqueta. “¡Qué viaje! Cuántos momentos que jamás imaginé, cuántas anécdotas que jamás soñé, cuánta gente conocí que me ayudó a crecer, que me enseñó tanto, que me convirtió en un jugador y una persona mucho mejor de lo que alguna vez alguien creyó que sería incluyéndome”, comenzó su mensaje el Peque, en su cuenta de Instagram, donde posee más de 700 mil seguidores.

Diego Schwartzman enfrentó a Román Burruchaga en el Córdoba Open 2024. Jorge Luis Burruchaga, campeón del mundo con la selección argentina de fútbol en México 1986, estuvo en el estadio. (Javier Ferreyra / La Voz)

“Cada rincón de la cancha, cada segundo entrenando, cada punto compitiendo, cada momento fui inmensamente feliz. Lo viví con tanta intensidad que hoy me resulta difícil mantener”, expresó y luego agregó con más contundencia: “Lo feliz que fui jugando al tenis me impulsa a seguir queriendo mantener la sonrisa dentro y fuera de la cancha como siempre lo hice. Sin embargo, hoy esa sonrisa por momentos me cuesta encontrarla”.

Diego Schwartzman de niño

“Quiero que mis últimos torneos sean una decisión propia. Que este 2024 sea de esa manera, ojalá teniendo la oportunidad de competir en los torneos que más disfruto. Y en 2025, en Argentina, poder tener mi momento final, el más hermoso cierre que pueda imaginar”. De esta forma, Schwartzman reconoció que seguirá jugando durante todo el 2024 y colgará la raqueta la temporada siguiente, a sus 33 años: “Nos vemos tenis, el Peque tuvo una vida de gigante”, sentenció el tenista con imágenes impactantes de su fructífera carrera.