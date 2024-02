La grandeza del Peque Schwartzman después de caer ante Román Burruchaga en el Córdoba Open

El nivel de Diego Schwartzman sigue en caída libre y el Córdoba Open no fue la excepción. El tenista argentino quedó eliminado en primera ronda contra Román Burruchaga, hijo del campeón del mundo, Jorge Burruchaga, que se quedó con su primera victoria en un torneo ATP.

Gracias @cordobaopen x otro año 🇦🇷❤️. 1ero felicitar a Burru por su primer partido atp y por su gran equipo de trabajo // Por mi lado enojado por el nivel y seguiré en esa búsqueda de mejorar todos los días saliendo con la cabeza en alto siempre por intentarlo y dejando todo 🙌🎾 pic.twitter.com/7A44KRelm3 — diego schwartzman (@dieschwartzman) February 7, 2024

Tras la derrota el Peque lamentó su nivel, pero dejó palabras de grandeza con su rival, que había llegado desde la qualy y que está haciendo sus primeros pasos en el circuito. “No quiero hablar tanto de mí. Fue el primer partido de ATP que ganó Román, con su papá acá, que representa mucho para Argentina. Lo sé porque soy futbolero. Ojalá él disfrute”, dijo el tenista.

Y siguió: “Yo estoy enojado, caliente con mi nivel, pero hay que ver el lado positivo de que se suma otro argentino. Ojalá lo disfrute y siga avanzando”, reflexionó.

Schwartzman, relegado al puesto 117 del ranking mundial de la ATP, cayó por 6-1, 4-6 y 6-4, por la ronda inicial de ATP 250 Córdoba Open de tenis que se juega en el predio del Polo Deportivo Kempes y que repartirá premios por 640.705 dólares.

Diego Schwartzman enfrentó a Román Burruchaga en el Córdoba Open 2024. Jorge Luis Burruchaga, campeón del mundo con la selección argentina de fútbol en México 1986, estuvo en el estadio. (Javier Ferreyra / La Voz)

El joven Burruchaga, de 22 años, se quedó con su primer triunfo en el circuito ATP y ante un extop ten del mundo, por lo que se llenó de emoción en la celebración. “Estoy muy contento por ganar mi primer partido de ATP contra un gran rival como Diego, se lo dedico a mis amigos y mi familia”, reconoció.

Román #Burruchaga (#170; 22 años) y un debut en un main draw de @atptour que no olvidará. En la R1 del @CordobaOpen venció (en el 4to MP) a Diego Schwartzman (apesadumbrado, errático; hasta rompió una raqueta) por 6-1, 4-6 y 6-4, en 2h18m. pic.twitter.com/us4RsBjjvZ — Sebastián Torok (@sebatorok) February 7, 2024

“La idea es escalar en el ranking lo máximo posible, pero siempre aprendiendo y entrenando que los resultados llegan”, dijo el joven tenista sobre los objetivos trazados para este año.