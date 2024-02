Copa Argentina: se llama Juan Román por Riquelme, nació en Don Torcuato y buscará hacer historia contra River

Llamado así por el fanatismo de su papá por Juan Román Riquelme y nacido en Don Torcuato al igual que el ídolo de Boca, Juan Román Zarza buscará arruinar los planes de River en la Copa Argentina. Y es que el futbolista podría debutar en Excursionistas esta misma noche.

Zarza, que ilusiona a más de uno en el Bajo Belgrano por su nombre, llegó a Excursio a préstamo en el último mercado de pases. Su ficha pertenece a Independiente, que compró el 90% por 300 mil dólares en 2019, cuando el joven integraba la reserva de Tigre.

“El nombre me lo puso mi viejo por Riquelme. Lo tengo como ídolo, siempre miré cómo jugaba. Hasta el día de hoy miro sus videos en YouTube a ver si puedo aprender algo de él”, contó en “Paso a Paso” después de debutar con la camiseta del Rojo, allá por 2021 bajo las órdenes de Julio César Falcioni.

Pese a buscar su lugar en el equipo del Emperador, disputó solo cuatro partidos en Independiente, no logró asentarse ni ser titular y volvió a jugar con la Tercera. Más tarde, fue enviado a préstamo a Tristán Suárez, donde jugó 18 partidos, de los cuales solo en dos fue titular, y no marcó goles ni brindó asistencias.

Juan Román Zarza debutó en la primera de Independiente. 19 años. Enganche. pic.twitter.com/LeTz4E5Nz0 — Gastón Edul (@gastonedul) August 29, 2021

En el último mercado de pases, Juan Carlos Kopriva lo eligió para reforzar el plantel de Excursionistas, que tendrá su primer desafío en los 32avos de la Copa Argentina ante River. Zarza tendría la oportunidad de ser el verdugo del River de Demichelis, que viene de golear a Vélez por 5-0 por la Copa de la Liga 2024.

Hace unos años, cuando le preguntaron cómo se define dentro de la cancha, Zarza aseguró que no tiene una posición fija y que le gusta jugar “más libre”, adoptando por momentos el rol de 9 y por otros el de enganche. “Me gusta tener la pelota, hacer jugar al equipo y meter goles. No me comparo con nadie, pero admiro a Juan Román Riquelme; intento copiarlo”, reveló haciendo una comparación con el ídolo.